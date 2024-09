Agatha: Coven of Chaos, svelati nuovi attori della serie Marvel con Kathryn Hahn. Sarà lei la villain?

Arrivano novità circa la serie spin-off Agatha: Coven of Chaos. Annunciato un anno fa nel corso del Disney+ Day, lo show riporterà Kathryn Hahn nei panni della villain già vista negli episodi di Wandavision.

Assieme a lei, si apprende, ci saranno altri grandi nomi. Il più altisonante è senza dubbio quello di Aubrey Plaza: Deadline ha riferito che l’attrice, apprezzatissima in Legion, si è unita al cast della serie su Agatha Harkness. Il suo personaggio, al momento, è ancora avvolto dal mistero, ma secondo alcuni rumor e ipotesi potrebbe interpretare “la cattiva” della serie, il personaggio che affronterà la Hahn nei panni della strega.

Nei giorni scorsi è emerso anche che Joe Locke, star di Heartstopper, si è unito al cast di Coven of Chaos e che il suo personaggio dovrebbe invece essere schierato dalla parte di Agatha. Infine, nella serie Marvel dovrebbe tornare anche Emma Caulfield, già vista in Wandavision nei panni di Dottie.

Kathryn Hahn e Aubrey Plaza hann già lavorato insieme sulla serie Parks and Recreation: la prima nei panni di Jen Barkley per alcuni episodi, la seconda come April Ludgate. La star di Legion inoltre è attesa dalla seconda stagione di The White Lotus, girata nella nostra Sicilia.

La data di uscita prevista della serie è ancora lontana: fine 2023, inizio 2024 secondo gli ultimi report. Ancora un’infinità di tempo per rivedere la strega che ha contribuito a “risvegliare” Scarlet Witch e mettere in moto gli eventi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

