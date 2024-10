Arcane: arrivata l’ufficialità che i fan della serie animata Netflix stavano aspettando

L’ultima parte di Arcane è approdata su Netflix da pochissimo, ma alla luce del grande successo della serie animata è appena arrivato il prevedibile annuncio dell’ufficialità della seconda stagione, a quanto pare in cantiere e già in cima ai desideri dei fan del serial d’animazione.

Confermato il cast di doppiatori, il quale segnerà il ritorno di Hailee Steinfeld, che vedremo presto nella serie Marvel Hawkeye su Disney+, come Vi, Ella Purnell come Jinx e Katie Leung, interprete di Cho Chang nei film della serie di Harry Potter, come Caitlyn Kiramman.

I co-creatori dello show Linke e Alex Yee hanno così commentato la notizia: «Siamo estremamente entusiasti della risposta positiva alla prima stagione di Arcane e stiamo lavorando duramente con Riot e Fortiche per consegnare la nostra seconda puntata».

QUI IL TWEET RELATIVO ALL’ANNUNCIO DELLA SECONDA STAGIONE.

Arcane, basata sul Re dei Moba League of Legends, ha debuttato domenica 7 novembre ed è stata trasmessa su Tencent Video in Cina e su Netflix in tutto il mondo poche ore dopo la finale del Campionato Mondiale di League of Legends.

Il serial prodotto da Riot Games è diviso in tre atti, composti da tre episodi ciascuno. Il secondo atto è uscito una settimana dopo, il 13 novembre, mentre il terzo atto è stato reso disponibile a partire dal 20 novembre.

Arcane esplora un mondo in grado di richiamare milioni e milioni di videogiocatori insieme: al centro della storia il delicato equilibrio tra due città agli antipodi, la ricca Piltover e la decadente Zaun. Il conflitto tra le due città fa da sfondo alla storia al centro di Arcane: due sorelle, Vi e Jinx, rispettivamente una poliziotta di Piltover e una criminale di Zaun, torneranno a incrociare il proprio destino e a unire le forze nel tentativo di fermare il caos dilagante.

Foto: Riot Games

Fonte: Deadline

