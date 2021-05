Come annunciato da Deadline, Arnold Schwarzenegger sarà protagonista e produttore di una nuova serie Netflix – da otto episodi della durata di un’ora – ambientata nel mondo dello spionaggio internazionale.

Creato e sviluppato da Nick Santora, lo show seguirà le vicende di un padre e una figlia che scoprono di aver lavorato per anni e in segreto come agenti della CIA, realizzando che il loro rapporto è stato solo una grande bugia e che non sanno nulla l’uno dell’altra. Costretti a collaborare come partner, i due saranno protagonisti di una storia avvincente che affronterà delle dinamiche familiari universali in un contesto di spionaggio, azione e umorismo.

Nel ruolo di co-protagonista troviamo l’attrice Monica Barbaro, già interprete del film Top Gun: Maverick. A proposito della serie, Schwarzenegger ha dichiarato:

«I fan di tutto il mondo mi chiedono da anni un progetto sfrenato come questo, e ora finalmente lo avranno grazie ai nostri fantastici partner di Skydance e Netflix. Sono davvero entusiasta all’idea di iniziare a lavorare allo show con Nick, Monica e tutto il team.»

Ad affiancare l’attore nella produzione troviamo David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost. Cosa ne pensate dei primi dettagli dello show?

