Benvenuto sulla Terra

La serie di National Geographic segue il due volte candidato all’Oscar Will Smith in una straordinaria e unica avventura intorno al mondo per esplorare le più grandi meraviglie della Terra e rivelare i suoi segreti più nascosti. Will è guidato da esploratori professionisti in un viaggio sorprendente che lo porterà a conoscere da vicino alcuni degli spettacoli più emozionanti del pianeta – dai vulcani che eruttano in silenzio ai deserti che vanno oltre la nostra immaginazione, fino a gruppi di animali caratterizzati dalla propria intelligenza. Tra gli esploratori che guidano Will attraverso queste incredibili esperienze includono la biologa marina ed Explorer di National Geographic Diva Amon, l’esploratore polare Dwayne Fields, l’ingegnere ed Explorer di National Geographic Albert Lin, la fotografa di National Geographic Cristina Mittermeier e l’alpinista Erik Weihenmayer. Combinando una fotografia mozzafiato con la curiosità e l’entusiasmo senza limiti di Will Smith, questa serie epica è un viaggio emozionante e multisensoriale attraverso i luoghi più sconvolgenti della Terra.