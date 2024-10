Black Mirror, annunciata la sesta stagione della serie: tutti i dettagli

Grande annuncio per i fan della serie antologica Black Mirror: nelle ultime ore Variety ha annunciato che è stata confermata la sesta stagione dello show, interrotto nel 2019 e ancora nelle mani della piattaforma Netflix.

Dopo le prime due sorprendenti stagioni, molti fan sono rimasti particolarmente delusi dalla china presa dalle serie a partire dalla terza stagione – coincisa con il passaggio del format inglese sotto il marchio della N rossa. La quinta stagione, risalente ormai a 3 anni fa, ha dato ai fan solo tre episodi: Striking Vipers con Anthony Mackie e Yahya Abdul-Matteen II, Smithereens con Andrew Scott e soprattutto Rachel, Jack and Ashley Too con protagonista Miley Cyrus.

Ora, si apprende, la serie creata da Charlie Brooker dedicata a racconti distopici di un futuro in cui la tecnologia è parte integrante e spesso distruttiva della società umana, tornerà su Netflix con una sesta stagione che dovrebbe essere composta ancora una volta da tre episodi, proprio come la quinta. La stessa fonte riferisce che la qualità dovrebbe essere ancora più cinematografica: tre piccoli film che – si spera – soddisferanno di nuovo i fan di Black Mirror.

Due anni fa, all’inizio della pandemia, Charlie Brooker aveva dichiarato che «Al momento non so quale stomaco ci sia per storie che raccontano di una società che cade a pezzi». Sarà particolarmente interessante, a questo punto, vedere come la pandemia avrà cambiato la sua sensibilità o visione distopica del mondo.

Oltre alla quinta stagione, negli ultimi anni di Black Mirror si è parlato molto anche per lo speciale interattivo Bandersnatch, che per qualche periodo ha conquistato i fan tramite un racconto in cui poter scegliere quale direzione prendere – con numerosi finali sorprendenti.

