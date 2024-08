Cobra Kai: ecco il teaser della sesta stagione della serie Netflix. E per i fan c’è un triste annuncio [VIDEO]

Cobra Kai ha ottenuto il rinnovo per la stagione 6, che tuttavia sarà anche l’ultima. La notizia è arrivata da un video e da un messaggio indirizzato ai fan dagli autori Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg.

Il filmato, che trovate in fondo all’articolo, mostra vari momenti dello show sequel/spin-off dei film di Karate Kid e promette che i nuovi episodi arriveranno presto in streaming su Netflix.

I produttori hanno detto (QUI il loro messaggio completo): «Il nostro obiettivo, fin dal primo giorno, è stato di finire alle nostre condizioni, lasciando la Valley nel momento e nei modi in cui avevamo sempre immaginato. Quindi con immenso orgoglio e gratitudine siamo in grado di annunciare di esserci riusciti. La prossima stagione, la sesta, sarà la conclusione di Cobra Kai (…) Anche se questo potrebbe essere un giorno agrodolce per il fandom, il Miyagiverse non è mai stato così forte. Questo è il miglior fandom del mondo e speriamo di poter raccontare altre storie di Karate Kid insieme a voi, in futuro. Perché come tutti sappiamo, Cobra Kai non muore mai».

Nel cast di Cobra Kai abbiamo visto all’opera Ralph Macchio (Daniel LaRusso), William Zabka (Johnny Lawrence), Martin Kove (John Kreese), Thomas Ian Griffith (Terrance “Terry” Silver), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Mary Mouser (Samantha “Sam” LaRusso), Tanner Buchanan (Robert “Robby” Keene), Peyton List (Tory Nichols) e Courtney Henggeler (Amanda LaRusso). La quinta stagione di Cobra Kai, lo ricordiamo, ha debuttato il 9 settembre su Netflix.

La sinossi della quinta stagione recitava: Mentre Silver espande il Cobra Kai in tutta la valle, Daniel e Chozen provano a contrastarlo, e Daniel diventa ossessionato da Silver, facendo preoccupare Amanda. Johnny e Robby recuperano Miguel in Messico, ma i rapporti tra Miguel e Robby non migliorano, ma Johnny(che scopre di star aspettando un bambino da Carmen) li fa diventare amici facendoli scontrare per sfogarsi. Dopo un po’, Amanda e Johnny decidono di aiutare Daniel e Chozen a fermare Silver. Intanto, Tory si allea con i ragazzi del Miyagi-Do e, scoperto che il vero autore del pestaggio di Pastinaca è Silver, cercano di incastrarlo con i filmati della sicurezza del dojo, ma il Cobra Kai li attacca. Intanto Johnny e Chozen attaccano la casa di Silver assieme a Mike Barnes, ex rivale di Daniel, a cui Silver ha bruciato il negozio per aver aiutato Daniel. Silver ferisce Chozen e va al dojo, ma ormai i ragazzi del Cobra Kai sanno la verità sul loro sensei e lo abbandonano. Daniel si scontra e sconfigge Silver, che viene arrestato. Nel frattempo, Kreese fugge dalla prigione con uno stratagemma.

Fonte: Deadline

Foto: Netflix

