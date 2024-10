David Tennant, grandi notizie per i fan: l’attore torna di nuovo nei panni di Doctor Who!

Periodo intenso per un essere fan di Doctor Who: dopo il recente annuncio della star che interpreterà la 14° versione del personaggio, la BBC ha comunicato ora un clamoroso ritorno. Nel 2023 David Tennant tornerà nei panni di Doctor Who!

L’attore scozzese lo farà in occasione del 60° anniversario della longeva serie inglese in corso dal 1963. Assieme a lui, è stato confermato il ritorno anche della co-protagonista delle sue stagioni, ovvero quella Catherine Tate interprete di Donna Noble – compagna del Dottore a partire dalla quarta stagione con David Tennant. I due attori, riferisce la BBC, stanno già filmando lo speciale della serie sci-fi tra le più amate al mondo.

Per Tennant, si tratta del secondo clamoroso ritorno in occasioni simili: dopo aver vestito i panni del Decimo Dottore dal 2005 al 2010 e aver ceduto quindi il posto a Matt Smith, è tornato nel 2013 in occasione del 50° anniversario dello show. Per l’occasione, ritroveranno lo sceneggiatore Russel T. Davies. «Forse sarà una storia mancante. O un mondo parallelo. O un sogno, un trucco, un flashback – ha detto Davies per stuzzicare i fan – L’unica cosa che posso confermare è che sarà spettacolare, due grandi star riunite per la battaglia di una vita».

Nel frattempo, i fan di Doctor Who si preparano ad un nuovo ciclo: dopo tre stagioni, la quattordicesima incarnazione e Tredicesimo Dottore, Jodie Whittaker lascerà il posto alla giovanissima star di Sex Education Ncuti Gatwa. Lo speciale del 60° lo vedrà probabilmente protagonista al fianco di David Tennant: un’ideale passaggio di consegne che contribuirà a consacrare Gatwa nell’iconica parte.

Foto: MovieStills

Fonte: BBC