Game of Thrones, Kit Harington svela i primi dettagli sullo spin-off dedicato a Jon Snow

Il mondo di Game of Thrones è tornato sulla cresta dell’onda con il recente debutto di House of the Dragon, il primo spin-off ufficiale incentrato sulla caduta di Casa Targaryen.

Il mondo della serie tratta dalle opere di George R.R. Martin è tuttavia destinato ad ampliarsi ulteriormente con un nuovo show incentrato su uno dei personaggi più amati della serie madre: Jon Snow, interpretato da Kit Harington. Il progetto era stato annunciato ad inizio anno e, nel corso dell’ultima convention a tema GoT svoltasi a Los Angeles questo weekend, è stato lo stesso attore a regalare le prime informazioni preliminari sulla nuova serie.

Nella cornice dell’evento, Harington non ha potuto sbottonarsi più di tanto, ma ha tuttavia confermato che gli eventi della nuova serie saranno ambientati dopo la conclusione di Game of Thrones:

«Penso che se glielo chiedeste, lui riterrebbe di essersela cavata con poco. Alla fine della serie, quando lo troviamo in quella cella, si prepara per essere decapitato e lo desidera. È finita. Il fatto che vada alla Barriera è il dono più grande ma anche la più grande maledizione.

Deve tornare sul posto che rappresenta tutta la sua storia e vivere la sua vita ripensando a come ha ucciso Dany, pensando a come Ygritte è morta tra le sue braccia, pensando a come ha impiccato Olly, e vivere la sua vita pensando a tutti questi traumi, e questo è un aspetto interessante».

Harington riflette quindi sullo stato emotivo del personaggio alla fine di Game of Thrones e, pur senza confermare nulla, sembra sottintendere che ritroveremo Jon Snow nella medesima condizione:

«Quindi penso che dove lo lasciamo alla fine dello show, ci sia sempre questa sensazione di…penso che noi desideriamo sempre un piccolo sorriso che ci rassicuri sul fatto che le cose stiano andando bene. Ma lui non sta bene».

Sarà sicuramente interessante scoprire se il nuovo percorso narrativo di Jon Snow lo aiuterà ad alleviare il peso delle sue azioni. Secondo quanto riportato da Martin, il titolo provvisorio della serie spin-off sarebbe ‘Snow‘ e l’idea di proseguire il percorso del personaggio con una nuova serie sarebbe arrivata dallo stesso Kit Harington:

«Sì, è stato Kit a portarci l’idea. Non posso dirvi i nomi degli scrittori e degli showrunner dal momento che lo show non ha ancora ricevuto la luce verde… ma Kit ha proposto anche loro, la sua squadra, e sono fantastici».

Foto: MovieStillsDB

Fonte: Deadline