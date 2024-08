Hawkeye, scoperto un enorme errore di continuità con l’universo Marvel [FOTO]

È passata una settimana dalla fine di Hawkeye, ultima serie dell’MCU sul piccolo schermo di questo ricco 2021. Il finale ha riservato qualche sorpresa, ma a far parlare i fan negli ultimi giorni è soprattutto un errore di continuità letteralmente “grande come un palazzo”.

A mostrare tramite immagini evidenti come in questo caso la Marvel non abbia curato molto l’aspetto interno del suo mondo, è stato un utente su Reddit. In una delle inquadrature dell’ultimo episodio, si vede il MetLife Building, edificio una volta conosciuto come Pan Am Building che svetta sopra alla stazione di Park Avenue, a New York. Il problema? Che quello è esattamente il punto in cui sorge la Stark Tower nell’universo Marvel.

Come mostrano le immagini (che potete trovare QUI) non c’è dubbio che quello sia il punto esatto della ex sede degli Avengers, venduta ormai da tempo ad un misterioso compratore che secondo una teoria sarebbe addirittura da Reed Richards. Difficile pensare che sia stata completamente ristrutturata nel giro di pochi anni (da dopo i fatti di Homecoming, almeno), specie perché non è l’unico errore del genere all’interno della stessa serie.

Hawkeye, infatti, sembra avere un problema proprio con la Stark Tower. Oltre ad averla ignorata del tutto nel finale, già all’inizio dello show aveva sorvolato su un dettaglio non sfuggito ai fan. Quando Kate Bishop si affaccia su una New York distrutta dai Chitauri nel 2012, di fronte a sé ha proprio la Stark Tower: la scritta è parzialmente distrutta ma si sono salvate le lettere S, T, A e K. Il problema, in questo caso, è che la prima lettera a saltare in The Avengers era stata proprio la K. QUI potete vedere le immagini a confronto.

Piccoli errori di continuità che possono capire nell’economia di una serie di grosso respiro come quelle Marvel, ma che i fan hanno voluto puntualizzare tramite post Reddit e altri social. La caccia ai blooper, come per gli easter-eggs, dopotutto fa parte dell’esperienza completa.

Cosa ne pensate? Avevate notato l’errore nel finale di Hawkeye? Fatecelo sapere nei commenti.

Foto: Marvel Studios