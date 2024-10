House of the Dragon, un nuovo ingresso farà impazzire i fan di Game of Thrones

House of the Dragon, l’attesa serie prequel di Game of Thrones incentrata sulla dinastia dei Targaryen, ha da poco fatto il suo esordio incontrando fin da subito il favore dei fan.

Come sappiamo la serie è stata prontamente rinnovata per una seconda stagione, la quale vedrà il ritorno di una persona molto importante per il franchise televisivo ispirato alle opere di George R. R. Martin. Si tratta di Alan Taylor, già regista di numerosi episodi della serie madre, il quale prenderà il posto di Miguel Sapochnik nel ruolo di showrunner.

Secodo quanto riportato dal The Hollywood Reporter, il ritorno di Taylor si è reso necessario anche alla luce della scelta di Sapochnik di fare un passo indietro. Questa sarebbe stata dettata da un importante esaurimento di energie arrivato al culmine dopo tre anni di lavoro non-stop finalizzato a portare la nuova serie sullo schermo.

Sapochnik – il quale rimarrà professionalmente legato alla HBO, con la quale ha nuovi progetti in corso – si è congedato con una dichiarazione che vi riportiamo a seguire qui sotto:

«Lavorare all’interno dell’universo di Game of Thrones negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, e in particolare trascorrere gli ultimi due con il cast e la troupe di House of the Dragon. Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con la prima stagione e felicissimo per la reazione entusiasta dei nostri spettatori. È stato incredibilmente difficile decidere di lasciare la serie, ma so che è la scelta giusta per me, sia sul piano personale che professionale.

Mi consola tuttavia sapere che Alan si unirà alla serie. È una persona che conosco e rispetto da molto tempo, e credo che questa preziosa serie non potrebbe essere in mani più sicure. Sono molto felice di rimanere parte della famiglia di HBO e House of the Dragon e, naturalmente, auguro a Ryan e al suo team tutto il meglio e il successo possibile con la seconda stagione e quelle che verranno».

Alle sue parole di commiato fanno da contraltare quelle di Alan Taylor, che ha espresso tutto il suo entusiasmo nel tornare a lavoro sull’universo che ha contribuito a plasmare:

«È un piacere e un onore essere tornato in HBO immergendomi nel mondo dei Targaryen, non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Ryan mentre House of the Dragon cresce nella sua seconda stagione. Ryan, Miguel e George hanno lanciato una storia straordinaria in un mondo ricco e affascinante. Tornare a Westeros sarà un’impresa enorme e non vedo l’ora di affrontare la sfida.”

Fino all’arrivo di Taylor il ruolo di showrunner unico sarà coperto da Ryan Condal, uno dei co-creatori della serie insieme a George R.R. Martin.

