Il canale di fan tolkeniani Fellowship of Fans (letteralmente “la compagnia dei fan”) ha provveduto di recente a svelare nuovi dettagli sulla serie tv de Il Signore degli Anelli.

Gli amministratori, grazie ai loro contatti diretti con le riprese del nuovo serial targato Amazon in Nuova Zelanda, hanno infatti dato una risposta alla domanda che in molti si erano posti fin da quando era stata diffusa la prima foto ufficiale dello show (la potete ammirare in copertina), ovvero: chi è il personaggio di spalle?

Riferisce l’account: «Il personaggio nell’immagine pubblicata da Amazon è il Fratello di Galadriel. Potrebbe essere dunque Finrod, Angrod, Aegnor… Ma dato che il personaggio sarà centrale nella serie, pensiamo si tratti di Finrod Felagund».

Quest’ultimo è fortemente contrapposto a Sauron, il Signore degli Anelli per l’appunto, e fondatore di Minas Tirith. Si tratterebbe del secondo personaggio confermato in via ufficiale dopo la stessa Galadriel, sua sorella nonché figlia, come lui, di Eärwen e Finarfin.

L’account dei fan in questione ha fornito anche delle nuove indiscrezioni sulla trama, riferendo che all’inizio della serie Galadriel e una compagnia di elfi attraverseranno una vasta pianura, avventurandosi nelle montagne durante il primo episodio fino a far visita a una caverna e a imbattersi in un troll, che potrebbe essere Helcaraxe.

Il serial, col suo budget di 465 milioni di dollari, stanziati per la sola prima stagione, diventerà la serie tv più costosa di tuti tempi. Le riprese della prima stagione come sappiamo si sono concluse e il debutto su Amazon Prime Video è previsto per il 2 settembre 2022.

La post-produzione della stagione 1 continuerà in Nuova Zelanda fino a giugno 2022 e la pre-produzione della seconda stagione inizierà contemporaneamente nel Regno Unito subito dopo il 1° gennaio 2022.

Amazon ha recentemente annunciato che all’inizio di quest’anno la produzione si è trasferita dalla Nuova Zelanda, dove sono stati girati tutti e tre i film e la trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson, proprio nel Regno Unito, dove saranno trasportati gli elaboratori set dello show (anche se non si sa ancora in quali località britanniche le riprese si svolgeranno poi effettivamente).

La serie porterà per la prima volta sullo schermo le leggende della Seconda Era della storia della Terra di Mezzo e la produzione, iniziata nei primi mesi del 2020 in Nuova Zelanda, ha subito un’obbligata battuta d’arresto causa pandemia.

Alla guida della serie ci sono gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, mentre le vicende si collocheranno, a livello temporale, migliaia di anni prima rispetto agli eventi narrati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. Alla regia ci sono i cineasti J.A. Bayona e Wayne Che Yip.

Di seguito la sinossi ufficiale dello show Il Signore degli Anelli già diffusa in passato da Amazon.

La nuova serie di Amazon Studios porta sullo schermo per la prima volta le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico, ambientato migliaia di anni prima degli eventi di Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di Tolkien, riporterà gli spettatori in un’epoca in cui furono forgiati grandi poteri e i regni raggiunsero la gloria e caddero in rovina. Improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza era appesa a un filo sottilissimo e il più grande villain mai uscito dalla penna di Tolkien minacciò di far precipitare tutto il mondo nell’oscurità. Prendendo il via in un periodo di relativa pace, la serie segue un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi di Lindon, al regno dell’isola mozzafiato di Númenor, ai confini più remoti della mappa, questi regni e personaggi si ritagliano eredità che sopravvivono a lungo dopo la loro sparizione.

Del ricco cast de Il Signore degli Anelli, ricordiamo, fanno già parte: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith , Charlie Vickers, Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.

Gli ultimi interpreti in ordine di tempo a essersi aggiunti sono le seguenti new entry: Charles Edwards (The Crown), Will Fletcher (The Girl Who Fell), Amelie Child-Villiers (The Machine) e Beau Cassidy. I dettagli sui loro personaggi, per il momento, non sono stati diffusi.

