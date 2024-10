Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, scoppia la polemica sul cast dopo le prime foto. Ecco la risposta degli autori

Il team creativo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la nuova, attesissima serie tv di Amazon che riporterà i fan di tutto il mondo nelle atmosfere e negli universi creati da J.R.R. Tolkien, ha avuto modo di parlare di recente delle critiche piovute ai danni del cast del serial da parte di alcuni utenti e commentatori, che online si sono scagliati contro il fatto che lo show presenterà un cast molto più diversificato e inclusivo della ben nota trilogia di Peter Jackson (un corposissimo sguardo ai protagonisti del nuovo show targato Amazon Prime Video è arrivato nella giornata di oggi).

«Ci è sembrato naturale che un adattamento del lavoro di Tolkien riflettesse l’aspetto reale del mondo – ha dichiarato Lindsey Weber, produttore esecutivo della serie, a Vanity Fair, che ha diffuso in esclusiva le nuove immagini – Tolkien è per tutti. Le sue storie parlano delle razze immaginarie che fanno del loro meglio quando lasciano l’isolamento delle proprie culture e si uniscono». La studiosa di Tolkien Mariana Rios Maldonado ha aggiunto: «Chi sono queste persone che si sentono così minacciate o disgustate dall’idea che un elfo sia nero o latino o asiatico?».

La storia includerà della storyline su un elfo di nome Arondir, interpretato da Ismael Cruz Córdova – la prima persona nera a interpretare un elfo di Tolkien sullo schermo – e la principessa nana di nome Disa, interpretata da Sophia Nomvete, la prima donna nana del franchise nonché la prima donna nera a interpretare una nana negli adattamenti de Il Signore degli Anelli. Saranno inoltre presenti nel racconto dei personaggi più familiari come le versioni più giovani degli elfi Galadriel (Morfydd Clark) ed Elrond (Robert Aramayo).

Due tipologie di personaggi in passato molto amati avranno tuttavia un ruolo molto più circoscritto nella serie di prossima uscita: si tratta di maghi e hobbit, “che non erano figure importanti nella Seconda Era”. Gli Hobbit ci saranno attraverso dei loro antenati chiamati Harfoots, ma avranno una storia periferica “ai margini delle missioni più grandi”.

Le ambientazioni principali della serie includeranno le miniere di nani delle Montagne Nebbiose, al culmine della loro gloria e prima che cadessero nell’oscurità e nella rovina, il regno elfico di Lindon e l’isola di Númenor. La produzione della serie ha avuto luogo principalmente in Nuova Zelanda, mentre lo scorso autunno è stato annunciato che si sarebbe trasferita nel Regno Unito.

La serie, ricordiamo, è ambientata migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli e porta sugli schermi le leggende eroiche della Seconda Era, ovvero il periodo in cui Sauron fece forgiare gli anelli del potere del titolo, dando poi inizio alla guerra nella Terra di Mezzo.

Del ricchissimo cast fanno parte Robert Aramayo (Elrond), Owain Arthur (Prince Durin IV), Nazanin Boniadi (Bronwyn), Morfydd Clark (Galadriel), Ismael Cruz Córdova (Arondir), Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete (Disa), Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers (Halbrand), Daniel Weyman, Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells (Trevyn), Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker, Sara Zwangobani, Charles Edwards, Will Fletcher, Amelie Child-Villiers e Beau Cassidy.

Alla guida della serie ci sono gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, mentre alla regia troviamo J.A. Bayona e Wayne Che Yip.

Di seguito la sinossi ufficiale che recita:

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere porterà per la prima volta sugli schermi le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, e porterà gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell’oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all’isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa, questi regni e personaggi costruiranno un’eredità che sopravvivrà ben oltre il loro tempo.

Il primo, attesissimo teaser trailer de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere verrà diffuso in occasione del Super Bowl di domenica prossima, mentre la data d’uscita è fissata per il 2 settembre su Amazon Prime Video che la diffonderà in 240 paesi diversi. I nuovi episodi usciranno a cadenza settimanale.

