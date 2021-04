Si torna a Westeros! A 10 anni dalla messa in onda del primo episodio del Trono di Spade, la serie tornerà disponibile interamente dedicato alla serie che ha conquistato milioni di telespettatori. L’Iron Anniversary sta arrivando e questi sono tutti i dettagli da sapere.

Dopo aver appassionato i lettori, 10 anni fa HBO ha lanciato una serie divenuta cult in brevissimo tempo: Game of Thrones è stato un fenomeno mediatico di proporzioni enormi, che ha fatto appassionare, shockato e talvolta deluso gli spettatori di mezzo mondo. Ogni stagione è diventata un evento e per anni i fan hanno trattenuto il fiato prima della messa in onda del nono episodio, quello in cui (soprattutto nelle prime stagioni) si sono viste alcune delle scene più iconiche dello show: la morte di Eddard Stark, le Nozze Rosse, l’Assedio e via dicendo.

Tutto questo, tornerà disponibile per i fan che vogliono tornare a respirare la magia del mondo creato da George R.R. Martin. Dal 16 al 23 aprile il canale 111 di Sky sarà interamente dedicato al Trono di Spade.

Qui – sulla piattaforma NOW – saranno disponibili non solo i 73 episodi della serie, ma anche contenuti inediti e uno speciale in due parti condotto da Conan O’Brien dal titolo The Games of Thrones Reunion. 90 minuti di speciale in ui la troupe e il cast rivivranno il viaggio che li ha visti protagonisti: aneddoti, curiosità e racconti condivisi coi fan della serie HBO.

Per capire l’impatto culturale e mediatico che Il Trono di Spade ha avuto, l’ultimo episodio è stato seguito da 45 milioni di spettatori nei soli Stati Uniti, stabilendo record anche negli altri 207 paesi in cui è stato distribuito. Milioni di fan che, si spera a breve, potranno tornare a immergersi nelle atmosfere di Westeros grazie alla prima serie spin-off ufficiale del Trono di Spade: si chiamerà House of the Dragon ed entrerà in produzione quest’anno. Non solo: in programma ci sarebbe un prequel basato sulle storie de Il Cavaliere dei Sette Regni. Tutto questo mentre i fan dei libri ancora aspettano l’uscita di The Winds of Winter.

Inoltre, per festeggiare i 10 anni dal primo episodio, gli attori e le attrici che l’hanno resa celebre chiederanno ai fan di contribuire a una di queste dieci nobili cause: quelle di Women for Women International, World Central Kitchen, Conservation International, International Rescue Committee (IRC), UNICEF, FilmAid International, SameYou, Royal Mencap Society, National Urban League and The Trevor Project.

Foto: HBO