Indiana Jones: la Disney sta lavorando alla serie tv sull’amato archeologo! Ecco tutto quello che sappiamo

Grandi notizie per i fan dell’archeologo più famoso e amato della storia del cinema: la Disney sta infatti cercando di sviluppare una serie su Indiana Jones da destinare alla piattaforma di streaming Disney+, come riporta la rivista Variety, che ha appreso dello scenario dalle sue fonti.

La Casa di Topolino e la Lucasfilm hanno sollevato la possibilità di uno show in streaming ambientato nel mondo dell’archeologo giramondo in degli incontri generali tenutisi di recente con dei potenziali scrittori, come recita il report dell’autorevole testata americana. Si sta ancora cercando uno sceneggiatore che si occupi del progetto, ragion per cui i dettagli di trama non sono ancora noti – il progetto è dopotutto ancora in uno stato embrionale – e non si sa nemmeno se si tratterà di una serie prequel o spin-off del franchise o se si ricollegherà direttamente al quinto film su Indiana Jones in arrivo, analogamente a come le serie Marvel di Disney+ si rapportano al Marvel Cinematic Universe.

Harrison Ford, dal canto suo, ha dichiarato che la sua avventura con Indy finirà col quinto film in uscita nel 2023, mentre le fonti cui allude Variety affermano che la Disney sta attualmente esplorando una serie di opzioni per mantenere il franchise vivo e attivo anche nel prossimo futuro. I rappresentanti di Lucasfilm hanno rifiutato di commentare, per il momento, le sostanziose indiscrezioni già trapelate.

La serie che potrebbe andare in porto non sarebbe in ogni caso il primo show seriale su Indiana Jones a vedere la luce. The Young Indiana Jones Chronicles è andata in onda per due stagioni su ABC dal 1992 al 1993, con quattro speciali realizzati per la TV e trasmessi The Family Channel (ora Freeform) tra il 1994 e il 1996. Ford ha fatto un cameo in un episodio, ma lo spettacolo si è concentrato principalmente sui primi anni del personaggio, con gli attori Sean Patrick Flanery e Corey Carrier che lo interpretavano in momenti diversi della sua vita (George Hall ne interpretò in quell’occasione una versione anziana).

Indiana Jones è uno dei personaggi della cultura pop più iconici di tutti i tempi. Ford lo ha interpretato in quattro film di successo, I predatori dell’arca perduta, Indiana Jones e il tempio maledetto, Indiana Jones e l’ultima crociata e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Il personaggio fu creato da George Lucas e Philip Kaufman e Steven Spielberg ha diretto i primi quattro film del franchise. Il quinto film è invece diretto da James Mangold. Complessivamente, i quattro film hanno incassato quasi 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo.

