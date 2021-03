Ora è ufficiale: Iron Man ha un nuovo interprete. Dopo l’addio di Robert Downey Jr. a seguito della morte del personaggio in Avengers: Endgame, i fan di tutto il mondo si sono chiesti se fosse possibile rivedere l’eroe in azione. La risposta è sì, ma non nel modo in cui magari si sarebbero aspettati. Non solo non ci sarà più il volto dell’attore che ha dato il via all’MCU dentro l’armatura, ma di fatto non avrà neppure un vero corpo.

La notizia infatti è che è stato scelto il nuovo interprete di Iron Man, ma si tratta del doppiatore per una nuova serie in stop motion in arrivo per Hulu. La serie si chiama M.O.D.O.K, acronimo che sta per Mental Organism Designed Only for Killing. I fan dei fumetti Marvel sapranno che si tratta di un altro celebre avversario di Captain America, ma nel corso delle sue avventure viene anche sconfitto dallo stesso Iron Man.

Al WonderCon@Home 2021, nelle scorse ore, i co-creatori della serie Jordan Blum e Patton Oswalt (che interpreta lo stesso M.O.D.O.K) hanno annunciato un’importante aggiunta nel cast: l’attore Jon Hamm darà la voce al nuovo Tony Stark aka Iron Man. Hamm non ha certo bisogno di presentazioni: due volte vincitore del Golden Globe per il suo Don Draper di Mad Men, diventa così il nuovo volto – o meglio la nuova voce – dell’eroe Marvel. Oltre a lui, nel cast di doppiatori figurano anche Whoopi Goldberg, Bill Hader e Nathan Fillion, lo stesso che appare nel freschissimo ed esaltante trailer di The Suicide Squad.

La serie sarà incentrata sul tentativo del megalomane M.O.D.O.K di formare un’organizzazione malvagia, cercando allo stesso tempo di gestire una crisi di mezza età e la sua vita familiare. Secondo quanto rivelato sinora, non sarà Iron Man il principale avversario, bensì un’organizzazione chiamata GRUMBL. Lo show prodotto da Marvel Television sarà composto da 10 episodi realizzati in stop motion, e debutterà sulla piattaforma Hulu il 21 maggio.

QUI IL TEASER TRAILER DI M.O.D.O.K

Foto: Marvel Studios

Fonte: CBR