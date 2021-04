Giornate intense per i fan dell’MCU: dopo l’atteso trailer finale di Black Widow, oggi è stato diffuso anche quello della serie Loki, dedicata al Dio dell’Inganno e fratello di Thor e che dovrà sistemare alcuni “errori” visti nel corso degli anni. Interpretato sempre dall’amatissimo Tom Hiddleston, lo ritroveremo subito dopo essere tornato in possesso del Tesseract.

POTETE VEDERE IL TRAILER (ANCHE IN ITALIANO) IN FONDO ALL’ARTICOLO

Le linee temporali del Marvel Cinematic Universe stanno per diventare di nuovo molto caotiche: dagli eventi di Avengers: Endgame, abbiamo imparato che il passato non si può cambiare, quindi nel mondo in cui Iron Man si è sacrificato per sconfiggere Thanos, personaggi come Natasha Romanoff e Loki sono decisamente più che morti. Il fratello del Dio del Tuono è morto per mano del Titano Pazzo sulla nave con i profughi Asgardiani, quando è stata recuperata una delle Gemme dell’Infinito all’inizio di Infinity War.

Per quanto ne sappiamo, quindi, nella linea temporale “classica” Loki è morto. Una labile certezza, quando si tratta del Dio dell’Inganno: già in Thor: Dark World i fan gli avevano detto addio una prima volta, scoprendo ovviamente che si trattava solo di un’illusione. Di cosa tratta quindi la serie? Stando al trailer, riguarderà la storia di un Loki “alternativo”, quello fuggito assieme al Tesseract quando Iron Man, Captain America e Ant Man hanno provato a recuperarlo nel passato, a New York.

Sembra infatti che Loki abbia scombussolato il tempo e sia stato catturato dalla TVA, la Time Variance Authority dell’universo Marvel, organizzazione che controlla il regolare scorrimento del tempo. Al fianco dell’agente Mobius M. Mobius (Owen Wilson), ritroviamo quindi Loki intento a sistemare tutti i casini temporali che ha creato con in mano il Tesseract. Nel cast della serie, che potrebbe lanciare il primo personaggio transessuale dell’MCU, anche Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

La data ufficiale dell’uscita di Loki è l’11 giugno su Disney+, subito dopo la fine della seconda serie Marvel del 2021, ovvero The Falcon and The Winter Soldier. Queste due e WandaVision (dove già era stato scovato un possibile indizio su Loki) sono i prodotti che stanno conquistando i fan in questi due sfortunati anni di rinvii e cinema chiusi.

Foto: Marvel Studios