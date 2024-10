Moon Knight: al Disney+ Day svelato il primo teaser della serie con Oscar Isaac

Oggi si è tenuto il Disney+ Day, un evento streaming – disponibile sulla piattaforma – in cui gli addetti ai lavori hanno presentato tutti i nuovi progetti della casa di produzione. Tra i più attesi c’era senz’altro Moon Knight, serie che seguirà le vicende dell’omonimo fumetto del 1975. A dare il volto al protagonista Marc Spector sarà Oscar Isaac, reduce dalla sua ottima prova con Dune di Denis Villeneuve.

Nel corso dell’evento è stato presentato il primo teaser della serie, che nei suoi appena 35 secondi svela soprattutto l’estetica dell’iconico personaggio Marvel. Sono stati confermati, infatti, sia il vestito classico che quello in giacca e cravatta di Mr. Knight. La serie, inoltre, promette di avere una forte influenza action e seguirà le orme del mercenario Marc Spector; il villain, invece, per l’occasione sarà interpretato da Ethan Hawke.

Non troppo tempo fa lo stesso Oscar Isaac era intervenuto per commentare il progetto, parlando anche del suo incontro con Kevin Feige e delle sue paure legate al ruolo. «Sto facendo questa serie dal titolo Moon Knight e sono così nervoso al riguardo». Nel corso dello stesso intervento, ha anche aggiunto che si è trattato del lavoro più impegnativo mai svolto nel corso della sua carriera.

Moon Knight, inoltre, farà parte dei numerosi progetti dedicati al mondo sovrannaturale delle pubblicazioni Marvel. Di recente, infatti, anche Blade è stato introdotto nel MCU con una scena postcredits in Eternals. Il personaggio, interpretato da Mahershala Ali, secondo le ipotesi più accreditate, potrebbe fare il suo ingresso anche nella serie con Oscar Isaac. Si parla, inoltre, anche di un possibile speciale di Halloween in cui farà la sua prima apparizione anche Werewolf by Night, altro personaggio che potrebbe apparire in Moon Knight.

Lo showrunner della serie, per cui ancora non esiste una data precisa di rilascio, è Jeremy Slater, mentre alla regia si alterneranno diversi registi. A firmare la sceneggiatura, invece, è l’autore Beau DeMayo.

