Moon Knight è l’eroe più spaventoso del MCU. E la ragione è il suo costume bianco

La scelta del suo outfit è in verità una tortura psicologica per i nemici

Ormai manca pochissimo. Il 30 marzo la nuova serie Moon Knight debutterà su Disney+ introducendo nel MCU il brutale mercenario e guerriero notturno Marc Spector, eroe che trae il suo potere dalla luna e dalle divinità dell’antico Egitto. Ad interpretarlo è Oscar Isaac, attore visto in Star Wars nei panni di Poe Dameron e più di recente in film come Il collezionista di carte e Dune.

Chi conosce l’omonimo personaggio dei fumetti o ha più semplicemente visto le prime immagini dello show e il trailer ufficiale, avrà sicuramente notato che il personaggio indossa un costume completamente bianco, colore che oltre a richiamare il pallore della luna è anche strettamente legato all’estetica delle mummie egizie, un mondo appunto connesso ai poteri di Moon Knight. Ma non è tutto.

Vi sarete chiesti come mai un guerriero che si muove nell’oscurità, e che per questo viene spesso paragonato al collega Batman, abbia scelto di indossare il colore meno adatto in assoluto per passare inosservati nelle tenebre e attaccare di soppiatto i nemici. Insomma, per essere un vigilante notturno non è esattamente stealth.

Ed è qui che Moon Knight si differenzia dal Cavaliere Oscuro, diventando decisamente più spaventoso non solo dell’eroe DC, ma anche di tutti gli altri personaggi che abbiamo conosciuto nel MCU. A Marc Spector frega poco della strategia: il suo costume è rigorosamente bianco proprio perché vuole che i nemici lo notino subito. Lui vuole essere visto.

«Non mi vesto per nascondermi. Mi vesto per far sì che mi vedano arrivare. Così che sappiano chi sono. Non importa se sarò un bersaglio migliore, quando vedranno il bianco le loro mani inizieranno a tremare così tanto che non potranno nemmeno colpirmi.»

Insomma, in un certo senso quella scelta dall’eroe è una vera e propria tortura psicologica nei confronti dei nemici, nonché un’arma che sfrutta a suo vantaggio per far sì che il terrore immobilizzi gli avversari, rendendoli incapaci di attaccare o difendersi. Al contrario di Bruce Wayne, dunque, che indossa un’armatura nera proprio per muoversi nella notte e assalire di soppiatto i nemici, Moon Knight punta sulla strategia del terrore: “Guardatemi arrivare e tremate”.

È o non è il personaggio più spaventoso che vi capiterà di vedere nel MCU? A voi la parola.

Fonte: ScreenRant