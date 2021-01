null

L’attore Ethan Hawke fa il suo ingresso nel mondo della Marvel per la gioia dei tanti fan della Casa delle Idee: il noto interprete de L’attimo fuggente, della trilogia di Prima dell’alba e di Boyhood ha concluso infatti un accordo per il suo approdo nel mondo dei supereroi e nella fattispecie nella nuova serie dei Marvel Studios Moon Knight, che uscirà su Disney+ e in cui Hawke andrà ad affiancare il già annunciato Oscar Isaac. Lo riporta l’Hollywood Reporter.

Non è stato svelato dalla testata, tuttavia, il personaggio specifico che andrà a interpretare Hawke. Alla regia di alcuni episodi della serie ci sono Justin Benson e Aaron Moorhead, oltre a Mohamed Diab (Clash), mentre lo showrunner è Jeremy Slater (The Umbrella Academy).

La scelta di Isaac non era ancora stata ufficializzata, se non attraverso un post del direttore della fotografia Gregory Middleton che prefigurava l’utilizzo del costume bianco dei fumetti, quindi non stupisce che anche il ruolo interpretato da Hawke rimanga per il momento ignoto e decisamente avvolto nel mistero.

La serie live-action del MCU avrà per protagonista Marc Spector, vigilante dotato dell’alter ego Moon Knight, che di alter ego ne ha però non pochi, dal milionario Steven Grant al tassista Jake Lockley passando per la divinità Khonshu, ed è dedito a combattere la malavita criminale.

Nel cast dello show anche l’attrice May Calamawy, nota per la serie Ramy.

Fonte: THR

Foto Ethan Hawke: Getty (Rich Polk/Getty Images for IMDb)