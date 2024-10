Moon Knight: lo spot del Super Bowl ci porta nell’oscuro mondo del brutale Marc Spector

In occasione del Super Bowl, i Marvel Studios hanno diffuso un nuovo spot di Moon Knight la prossima serie Disney+ che espanderà ulteriormente il MCU introducendo uno dei personaggi più attesi dai fan: Marc Spector, il brutale mercenario e guerriero notturno che trae il suo potere dalla luna e dalle divinità dell’antico Egitto.

LO TROVATE IN CALCE ALLA NOTIZIA

Ad interpretarlo è Oscar Isaac, che sarà affiancato da nomi come Ethan Hawke nei panni di Arthur Harrow e il compianto Gaspard Ulliel nelle vesti di Anton Bogart / Midnight Man. Insieme a loro anche May Calamawy, Dina Shihabi, Alex Cobb e Loic Mabanza in ruoli ancora avvolti dal mistero. Jeremy Slater ricopre invece il ruolo di showrunner della serie.

Il personaggio di Moon Knight, ricordiamo, è apparso per la prima volta nel 1975 tra i protagonisti della serie a fumetti Werewolf by Night. A differenza degli eroi che solitamente si muovono nell’oscurità e utilizzano costumi neri per sfuggire allo sguardo dei nemici, Marc Spector decide di indossare un’armatura bianca, apparentemente svantaggiosa in battaglia. In verità, le ragioni dietro questa scelta denotano una volontà ben precisa: «Non mi vesto per nascondermi. Mi vesto per far sì che mi vedano arrivare. Così che sappiano chi sono. Non importa se sarò un bersaglio migliore, quando vedranno il bianco le loro mani inizieranno a tremare così tanto che non potranno nemmeno colpirmi». Insomma, ora sapete con chi abbiamo a che fare.

Qui la sinossi ufficiale:

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Moon Knight arriverà su Disney+ a partire dal 30 marzo. Nell’attesa, godetevi il nuovo spot diffuso durante il Super Bowl!