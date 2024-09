Mostro, non solo Jeffrey Dahmer: la serie continuerà con nuovi spietati serial killer. Tutti i dettagli

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, serie Netflix incentrata sugli eventi che hanno portato alla nascita dell’omonimo famigerato serial killer, ha avuto un grande successo di critica e di pubblico, affermandosi inoltre come uno degli show più chiacchierati degli ultimi mesi.

La serie creata da Ryan Murphy e Ian Brennan ha ottenuto un trionfo non indifferente, il che, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, ha spinto il colosso dello streaming a ordinare due nuove stagioni dello show. Queste non indugeranno oltre sulle vicende personali di Jeffrey Dahmer, già ampiamente esplorate e portate a conclusione nella prima stagione, ma porteranno sullo schermo le storie personali di nuovi famosi serial killer che hanno segnato la storia americana, diventando dunque una serie antologica.

In questo senso, un grosso indizio potrebbe essere stato fornito proprio dalle ultime puntate della prima stagione dove, nel corso di un flashback, assistiamo ad un brutale omicidio commesso da John Wayne Gacy, efferato serial killer che usava vestirsi da clown e ampiamente citato come metro di paragone per il protagonista. Che sia lui il principale indiziato per diventare il protagonista della seconda stagione di Mostro?

Ma le novità non si fermano allo show con protagonista Jeffrey Dahmer. Un’altra acclamata serie ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan si appresta infatti a ricevere il rinnovo per una seconda stagione. Stiamo parlando di The Watcher, serie che ha debuttato sulla piattaforma streaming lo scorso 13 ottobre ottenendo subito un clamoroso successo di critica e pubblico.

Le vicende della serie sono basate su una storia vera, che vede come protagonista una famiglia trasferitasi nella sua casa dei sogni e che vede la propria serenità andare in frantumi quando inizia a ricevere minacciose lettere da qualcuno che si fa chiamare L’Osservatore (in lingua originale The Watcher).

La executive di Netflix Bela Bajaria ha così commentato l’enorme consenso ottenuto dalle due serie:

«Il pubblico non riesce a distogliere lo sguardo da Mostro e The Watcher. Il team creativo di Ryan Murphy e Ian Brennan che ha lavorato su Mostro e, insieme a Eric Newman, su The Watcher è composto da narratori magistrali che hanno affascinato il pubblico di tutto il mondo. La forza di queste due serie è dovuta alla voce originale distinta di Ryan che ha creato delle vere sensazioni culturali e siamo entusiasti di poter continuare a raccontare storie negli universi Monster e The Watcher».

Foto: Netflix

Fonte. Variety