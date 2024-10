Mussolini, in arrivo la serie TV sul dittatore. E sarà diretta da un famoso regista

Benito Mussolini e la sua ascesa al potere saranno al centro della nuova serie TV diretta dal regista britannico Joe Wright.

Lo show, che sarà intitolato semplicemente ‘M‘, prenderà spunto dal bestseller internazionale M. Il figlio del secolo, scritto da Antonio Scurati e già vincitore del prestigioso Premio Strega nel 2019. La serie ripercorrerà la nascita del fascismo in Italia e le vicende personali del noto dittatore con un approccio innovativo, il quale non ha mancato di scatenare accesi dibattiti sia in Italia che all’estero.

Il produttore dello show Lorenzo Mieli ha così commentato la scelta di adattare l’opera letteraria:

«Lo scrittore ha messo su carta, con fatti e documenti e tutto il resto, che Mussolini è colui – e solo lui – che ha creato quello che ora conosciamo come populismo e fascismo».

Mieli ha poi commentato la scelta di coinvolgere un nome internazionale come Joe Wright alla regia:

«Il fascismo è qualcosa che oggi è rilevante per tutti. È stato rilevante per gli ultimi decenni, ma ora è particolarmente rilevante in tutto il mondo. Ed è interessante perché prima di Trump la cultura anglosassone pensava che il fascismo fosse qualcosa ben al di fuori dei loro radar. Ma ora lo è. Ecco perché ho pensato a un regista anglosassone. Inoltre amo il modo in cui ha affrontato la politica in L’ora più buia e adoro il modo in cui riesce a cambiare i generi».

Secondo il produttore Wright avrebbe particolarmente apprezzato il materiale di partenza, col quale spera di replicare il successo di critica e di pubblico ottenuto con L’ora più buia nel 2017. Il biopic bellico incentrato su Winston Churchill è infatti valso a Gary Oldman il premio Oscar al Miglior attore. Tra le altre opere di Wright ricordiamo anche Espiazione, Il solista e il più recente Cyrano.

La serie sarà scritta da Stefano Bises, già sceneggiatore di Gomorra e The new Pope, in collaborazione con Davide Serino, che ha al suo attivo la scrittura di 1992. Al momento non è ancora stato annunciato nessun nome legato al cast, ma Mieli assicura che Mussolini sarà interpretato da un talento di prima categoria.

Le riprese degli otto episodi della serie inizieranno nei prossimi mesi a Roma negli studi di Cinecittà. Gli studi che saranno coinvolti nella produzione sono Sky Studios, Frematle e The Apartament in collaborazione con Pathé.

Foto: Hélène Roger-Viollet

Fonte: Variety