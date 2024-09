Peacemaker: il folle “eroe” di John Cena nel primo, esilarante trailer del DC FanDome

Lo spin-off di The Suicide Squad è stato presentato come una “versione supereroistica di The Office”

Proseguiamo con le novità mostrate al DC FanDome, che dopo alcuni momenti dedicati al cinecomic The Suicide Squad – con tanto di cast e regista – ha regalato al pubblico anche il primo trailer ufficiale di Peacemaker, lo spin-off che riporterà sul piccolo schermo l’esilarante membro della squadra interpretato da John Cena.

LO TROVATE IN CALCE ALLA NOTIZIA

Il suo controverso personaggio ha fatto parte del team guidato da Bloodsport – del quale si è poi rivelato una sorta di nemesi – sull’isola Corto Maltese: estremamente violento e con un suo perverso senso di giustizia e rettitudine, Peacemaker è stato immediatamente ritenuto degno di uno show standalone in grado di esplorarne le vicende al di fuori della Suicide Squad.

Descritta come una “versione supereroistica di The Office”, la serie è composta da 8 episodi e creata da James Gunn, che dirigerà anche alcuni episodi, incluso il pilota. Oltre a John Cena, fanno parte del cast Steve Agee come John Economos, Danielle Brooks nei panni di Leota Adebayo, Robert Patrick in quelli di Auggie Smith, Jennifer Holland nelle vesti di Emilia Harcourt e Freddie Stroma nel ruolo di Adrian Chase / Vigilante. Al loro fianco anche Chukwudi Iwuji, Lochlyn Munro, Annie Chang, Christopher Heyerdahl, Elizabeth Ludlow, Rizwan Manji, Nhut Le, Alison Araya e Lenny Jacobson.

A proposito del progetto, Gunn ha dichiarato: «Peacemaker è un’opportunità per approfondire le attuali questioni mondiali attraverso l’obiettivo di questo supereroe/supercriminale/e il più grande idiota del mondo. Sono entusiasta di espandere l’universo di The Suicide Squad e portare questo personaggio dall’universo dei film DC alla serialità».