Skeleton Crew, le ultime novità sulla serie targata Star Wars con Jude Law faranno felici i fan

Skeleton Crew è senza dubbio tra le serie più attese tra quelle che andranno ad ampliare l’universo narrativo di Star Wars. Lo show segnerà l’esordio assoluto nel franchise di una star di prima grandezza come Jude Law ed ora sembra sia finalmente giunta al termine della produzione iniziata la scorsa estate.

La conferma è arrivata grazie ad un video postato su Instagram (e successivamente rimosso) da George Cottle, coordinatore degli stunt della serie. Nella didascalia si poteva infatti leggere quanto segue:

‘Sono terminate le riprese di Skeleton Crew!! Ancora una volta ho avuto la fortuna di essere circondato da alcuni dei più incredibili stunt performer coi quali abbia mai lavorato!! È stata una vera fortuna poter lavorare con tutti voi! Grazie per tutto il vostro duro lavoro profuso e la vostra dedizione! Sono davvero molto eccitato per tutto questo!‘

Al pari di Cottle, Juliana Potter – una delle stunt coinvolte nella produzione – ha ribadito l’entusiasmo per la fine dei lavori sulla serie, che sembra particolarmente attesa anche dalle sue stesse maestranze: ‘Mi mancherà moltissimo la famiglia degli stunt di Skeleton Crew! Sono davvero grata di aver partecipato a tutto questo! Non vedo l’ora che il mondo possa ammirare questo show!‘

Sebbene la trama sia ancora tenuta saldamente sottochiave sono già emersi alcuni elementi che possono aiutare a farci un’idea a riguardo. Secondo quando riferito negli scorsi mesi dal regista Jon Watts, la nuova serie sarà incentrata su ‘un gruppo di bambini di circa dieci anni che si perdono nell’universo di Star Wars‘. Watts ha poi ribadito in un’altra occasione come, nonostante la presenza dei giovani attori, la serie non sia da considerare uno show per bambini lasciando quindi intendere la presenza di contenuti piuttosto maturi.

La serie è stata diretta da Jon Watts e scritta da Christopher Ford. Questi figurano inoltre come produttori esecutivi affiancati da Kathleen Kennedy, Jon Favreau e Dave Filoni. Oltre a Jude Law nel ruolo da protagonista, saranno presenti nel cast Kyriana Kratter e Ravi Cabot-Conyers.

Skeleton Crew è attesa su Disney+ nel corso del 2023.

Foto: Lucasfilm / GettyImages / Steve Granitz

Fonte: Deadline