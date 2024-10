Sonic, dal cinema alla tv: arriva la serie spin-off dedicata ad un amatissimo personaggio dei videogiochi

E non è tutto: ci sono anche altre novità per i fan del porcospino blu

Qualche giorno fa Sonic 2 è stato protagonista del Super Bowl insieme ad altri titoli di spicco come Il Signore degli Anelli, Doctor Strange e Moon Knight, mostrandosi con un nuovo spot che ci ha offerto un ulteriore sguardo alle due new entry del sequel: la volpe Tails e l’echidna Knuckles. Proprio come il suo predecessore, il film si preannuncia un potenziale successo al botteghino, tanto che ancora prima del debutto nelle sale, SEGA e Paramount Pictures hanno deciso di mettere la firma su due nuovi progetti dedicati all’Universo del porcospino blu.

Per iniziare, un Sonic 3 è già in sviluppo. Dopo l’avventura che vedremo prossimamente nelle sale, dunque, le vicende dei protagonisti verranno ampliate con un ulteriore film, di cui per il momento non si conoscono dettagli. Inoltre, insieme al terzo tassello del franchise cinematografico, nel 2023 arriverà anche una serie tv dedicata a Knuckles, una delle new entry che appunto vedremo debuttare in Sonic 2.

Gli spettatori non hanno avuto ancora l’occasione di vedere l’echidna in azione sul grande schermo, ma considerando che nei videogiochi è diventato uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico, le major sembrerebbero essere più che pronte a scommettere anche sul successo della versione cinematografica doppiata da Idris Elba. Per il momento della serie sappiamo solo che l’attore continuerà a prestare la voce a Knuckles e che lo show debutterà negli Stati Uniti su Paramount+.

Quanto a Sonic 2, ricordiamo che il film sarà diretto ancora una volta da Jeff Fowler su una sceneggiatura firmata da Patrick Casey e Josh Miller. Nel cast, oltre al sopracitato Idris Elba, troviamo anche James Marsden e Tika Sumpter, che tornano a interpretare Tom e Maddie Wachowski, e l’atteso Jim Carrey, che vestirà ancora una volta i panni del villain Dr. Robotnik. Al loro fianco Ben Schwartz (voce di Sonic), Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore e Colleen O’Shaughnessey (voce di Tails).

Qui la sinossi ufficiale:

Il porcospino blu più amato del mondo è tornato per una nuova e spettacolare avventura in Sonic 2 – Il film. Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.