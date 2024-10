Spider-Man: una nuova foto anticipa il ritorno nel MCU di un insospettabile villain?

A volte ritornano s’intitolava una raccolta di racconti di Stephen King e in questo caso si potrebbe adattare anche ai villain del MCU, soprattutto quando si tratta dei nemici di Spider-Man. Con No Way Home, infatti, abbiamo visto tornare Doctor Octopus, Green Goblin, Lizard, Electro e l’Uomo Sabbia sul grande schermo e sembra proprio che questa tendenza non si esaurirà con l’ultimo capitolo della trilogia dedicata all’eroe interpretato da Tom Holland.

In queste ore infatti l’account Twitter Cosmic Media ha condiviso alcuni scatti dal set di Ms. Marvel, la nuova serie targata Disney+ in cui debutterà una nuova eroina (alter ego di Kamala Khan), nei quali si intravedono dei droni molto simili a quelli utilizzati da Quentin Beck/Mysterio in Far From Home. Quale sia il legame è ancora presto per dirlo, ma il villain (o almeno la sua attrezzatura) sembrano avere un ruolo nelle avventure della nuova eroina dell’Universo Marvel.

In questi ultimi giorni, inoltre, anche un’altra indiscrezione sullo show è spuntata sui social e si tratta di una creazione di Tony Stark (anch’essa apparsa nel secondo capitolo dedicato a Spider-Man), il Damage Control. Molta carne al fuoco, insomma, per la nuova serie Marvel, il cui debutto è previsto per l’estate del 2022 sulla piattaforma di streaming della Disney.

Nel cast troviamo Iman Vellani, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Saagar Shaikh, Zenobia Shroff, Laurel Marsden, Aramis Knight, Rish Shah, Laith Nakli – rispettivamente nei ruoli di Ms.Marvel/Kamala Khan, Bruno Carrelli, Nakia Bahadir, Aamir Khan, Muneeba Khan, Zoe Zimmer, Kareem/Red Dagger, Kamran, lo Sceicco Abdullah. Di seguito trovate la sinossi ufficiale:

Ms. Marvel segue la storia di Kamala Khan, una pachistana-americana di 16 anni di Jersey City. Aspirante artista, appassionata videogamer e vorace scrittrice di fanfiction, è una grande fan degli Avengers – e di Captain Marvel in particolare. Kamala ha sempre lottato per trovare il suo posto nel mondo, fino a quando non ha ottenuto super poteri proprio come gli eroi che ha sempre ammirato.

