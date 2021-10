Mentre infuriano i rumor su una seconda stagione di Squid Game che pare sempre più probabile, si continua a parlare del prodotto seriale in questo momento sulla bocca di tutti: la serie coreana approdata su Netflix lo scorso 17 settembre è arrivata infatti in pochissimo tempo ad un successo tale da aver scalato le classifiche di 90 paesi in tutto il mondo, piazzandosi in ognuno di essi al primo posto nelle rispettive Top 10 della piattaforma.

Tra i vari contenuti approdati sul web c’è anche un video che reimmagina Squid Game con i volti di alcune tra le più popolari star di Hollywood, pubblicato dal canale Youtube Chambungg. Tra di essi troviamo Keanu Reeves, Brad Pitt, Zendaya, Josh Hartnett e Danny Trejo.

Lo trovate di seguito.

In Squid Game, ricordiamo, 456 persone di estrazione sociale diversa, ma accomunate da una situazione economica disperata, ricevono un invito per partecipare ad una misteriosa gara. I concorrenti vengono quindi portati in un luogo segreto dove gli viene offerta la possibilità di sfidarsi in alcuni popolari giochi per bambini, come “Un, due, tre stella”, per vincere l’enorme montepremi di 45,6 miliardi di won. Ma il prezzo da pagare per chi perde è decisamente alto.

Scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, la serie è interpretata da Lee Jung-jae (Seong Gi-hun – N. 456), Park Hae-soo (Cho Sang-woo – N. 218), Oh Yeong-su (Oh Il-nam – N. 001), HoYeon Jung (Kang Sae-byeok – N. 067), Heo Sung-tae (Jang Deok-su – N. 101), Anupam Tripathi (Abdul Ali – N. 199) e Kim Joo-ryoung (Han Mi-nyeo – N. 212).