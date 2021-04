Mentre le star protagoniste sono in attesa di ultimare le riprese di Stranger Things 4, i fan di tutto il mondo sono già proiettati verso gli eventi che proseguiranno il franchise creato dei fratelli Duffer, tanto da aver iniziato a condividere sul web le loro teorie riguardo la direzione che potrebbe prendere lo show nei nuovi episodi.

Una delle più interessanti riguarda il destino di Eleven, che dopo essere stata morsa dal Mind Flayer potrebbe verosimilmente trasformarsi nella vera villain della quarta stagione. Questa intuizione – condivisa da un utente su Reddit – si basa principalmente su due elementi: il primo, è che anche Billy e Will vennero infettati attraverso un semplice morso. E nonostante il giovane Byers abbia poi espulso dalla bocca parte della creatura che lo contaminava, l’infezione è comunque rimasta attiva, così come il collegamento con il Mind Flayer.

Anche Eleven, in apparenza, riesce ad eliminare l’intruso che aveva sottopelle. Ma potrebbe valere anche per lei lo stesso principio: una volta che si viene morsi, si rimane inevitabilmente sotto il controllo della creatura.

Inoltre, fa notare l’utente, è chiaro che da qualche parte esiste ancora un portale per l’upside down in grado di mantenere attivo il collegamento con il nostro mondo. Questo sarebbe dimostrato dal fatto che nella scena post-credits vediamo un Demogorgone vivo e vegeto in un laboratorio russo: una cosa che sarebbe stata impossibile se il passaggio fosse stato realmente interrotto, considerando che quando Eleven chiude il portale nella stagione 2, le creature rimaste fuori dal loro mondo muoiono istantaneamente.

Il secondo elemento su cui si basa la teoria sarebbe un preciso fotogramma dell’episodio finale, in cui comparirebbe sul volto della giovane un’ombra che sembra richiamare proprio quella del Mind Flayer. Potete osservarlo qui di seguito:

Insomma, una teoria decisamente plausibile a nostro avviso. E considerando che Stranger Things 4 dovrebbe essere la stagione conclusiva, non ci sorprenderebbe se i Duffer decidessero di mettere in scena un epilogo del genere. Voi cosa ne pensate?

Fonte: Reddit

Foto: Netflix