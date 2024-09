Stranger Things 5, svelato il titolo del primo episodio. E sta mandando fuori di testa i fan

Per i fan di Stranger Things, il 6 novembre non è una data qualsiasi: ricorre infatti il giorno in cui, nel 1983, un bambino di nome Will Byers scomparve da Hawkins. L’inizio di un’avventura spaventosa fatta di laboratori, esperimenti segreti, dimensioni parallele popolate di mostri e un gruppo di freschi teenager ad affrontarli. In occasione dello Stranger Things Day 2022, è stato dato un nome proprio alle prossime avventure.

L’account ufficiale della serie Netflix ha infatti regalato ai fan un primo velocissimo sguardo ai prossimi episodi. Dopo il successo della quarta, Stranger Things è atteso dalla quinta e ultima stagione: c’è ancora molto da fare e a quanto pare sarà un bagno di sangue per Mike, Eleven e gli altri, ma i fan ora si stanno concentrando soprattutto sul titolo della prima puntata.

Si intitolerà “Capther One: The Crawl” (traducibile come “la strisciata”, intesa come “avanzare lentamente”) e sono bastate queste due parole per scatenare la fantasia dei fan, già al lavoro per decifrare il possibile significato e la trama alla base della quinta stagione di Stranger Things. Va notato che il titolo del sesto episodio di Stranger Things 4 era “The Dive” e il nono si intitolava “The Piggyback“: facevano riferimento rispettivamente al tuffo di Steve nel lago e a Evelen che si “appoggia” alla coscienza di Max per combattere contro Vecna. La serie, insomma, ci ha abituato a titoli di puntata particolarmente letterali.

season 5. chapter one. the crawl. happy stranger things day pic.twitter.com/xCdNLjD7Yt — Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2022

Sono due le teorie che vanno per la maggiore: The Crawl potrebbe riferirsi a Eddie o Max. Il primo è il nuovo beniamino dei fan: interpretato da Joseph Quinn, il metallaro è considerato l’eroe della quarta stagione e il suo sacrificio nel Sottosopra non è andato giù a molti spettatori, che sperano ancora di rivederlo.

Alla luce di questo, il titolo The Crawl è stato interpretato proprio riferito a lui: Eddie Munson potrebbe “strisciare” di nuovo fuori dal Sottosopra e tornare a Hawkins? A sostegno di questa teoria, è stato fatto notare che in Master of Puppets, canzone diventata nuovamente iconica grazie allo show, una delle strofe recita “Come crawling faster / Obey your master“. E sappiamo bene quanto Eddie sia legato ai Metallica…

Il secondo, invece, si concentra sull’altro sfortunato personaggio ad aver avuto la peggio contro Vecna: Max (Sadie Sink) è attualmente in coma, la mente isolata da qualche parte. Possibile quindi che il primo episodio si concentrerà sul suo tentativo di ritornare dai suoi amici. Terza opzione plausibile, The Crawl potrebbe riferirsi direttamente al mondo di Dungeons & Dragons e che quindi il gruppo partirà all’esplorazione di un nuovo luogo pieno di mistero e pericolo.

Per scoprire la verità bisognerà aspettare parecchio: le riprese inizieranno solo nel 2023 e la strada verso Stranger Things 5 sembra quindi ancora molto, molto lunga. Cosa ne pensate voi? A cosa potrebbe riferirsi il titolo? Diteci la vostra nei commenti.

Foto: MovieStills

Fonte: Twitter