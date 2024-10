Super Pumped: Quentin Tarantino si riunisce a Uma Thurman in nuovo progetto

Il network Showtime si prepara a lanciare un nuovo progetto antologico, dal titolo Super Pumped. In ogni stagione verrà narrata una storia che in qualche maniera “ha segnato il mondo degli affari, cambiando la cultura”. La prima parte, The Battle For Uber, uscirà negli Stati Uniti il prossimo 27 febbraio.

Ispirata all’omonimo saggio non-fiction di Mike Isaac del 2019, la prima stagione della serie parlerà della creazione di Uber per mano dei suoi artefici, il CEO Travis Kalanick (Joseph Gordon-Levitt) e il co-fondatore Bill Gurley (Kyle Chandler).

Come annunciato di recente, ci sarà anche Quentin Tarantino nella prima parte dedicata ad Uber, visto che il regista di Bastardi senza gloria è stato scelto come narratore. Per l’occasione il cineasta si riunirà all’amica di lunga data e musa Uma Thurman, che diresse in Pulp Fiction e nei due volumi di Kill Bill, arruolata nel cast nel ruolo di Arianna Huffington, co-fondatrice dell’Huffington Post e CEO di Thrive Global. Tra gli altri protagonisti della storia anche il CEO di Apple Tim Cook, interpretato da Hank Azaria.

La seconda stagione racconterà invece la storia di Facebook a partire nuovamente da un libro di Mike Isaac dedicato al legame, intriso di rivalità, tra Sheryl Sandberg e Marck Zuckerberg, ma nessun ulteriore dettaglio sul cast è stato per il momento diffuso.

«Non ho davvero nulla da dire riguardo a quel progetto – ha detto di recente Uma Thurman riguardo allo scenario, sempre chiaccheratissimo, di un eventuale Kill Bill Vol. 3, parlando ai microfoni del The Jess Cagle Show di SiriusXM – So che se ne è parlato molto nel corso degli anni, e qualche tempo era molto vicino a diventare realtà, ma ora come ora non lo vedo all’orizzonte. Mi dispiace deludere le persone. Tutti vorrebbero che venisse fatto, ma penso che non sia molto vicino».

