The Boys, svelati il primo trailer e la data di uscita della terza stagione

L’attesa della terza stagione di The Boys, fortunatissima serie targata Amazon Prime Video ha finalmente una “data di scadenza”, il 3 giugno. In queste ore infatti la piattaforma di streaming ha rivelato che in quella data saranno rilasciato i nuovi episodi delle avventure dedicate al gruppo dei Super capitanato da il Patriota. Purtroppo per i fan, però, gli episodi saranno distribuiti con il meccanismo analogo scelto dagli studios per la seconda stagione; i primi tre arriveranno nella data su citata, mentre gli altri saranno proposti a cadenza settimanale.

Come si può vedere nel trailer, che trovate in fondo all’articolo, Starlight e Homelander si riuniscono al quartier generale di Vought International per una conferenza stampa. Purtroppo al momento le informazioni sono poche in merito, ma sembra proprio che qualcosa non vada nel capitano della squadra dei Super.

Il finale della seconda stagione ha visto Starlight reintegrato nei Sette dopo che la verità sul passato di Stormfront è venuta alla luce; nel frattempo Hughie è stato scagionato da tutte le accuse mosse contro di lui. Avendo avuto una relazione con Stormfront e ricattato dalla regina Maeve, il Patriota è nella posizione di dover calcolare attentamente i suoi prossimi passi.

Basata sull’omonima graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie è ambientata in un mondo in cui esistono i supereroi, ma usano i loro poteri per vivere vite corrotte e agire come figure di celebrità superficiali, la maggior parte delle quali è supportata dal conglomerato commerciale Vought Internazional. The Boys è incentrato sull’ex operatore SAS Billy Butcher, il quale mette insieme una squadra di individui senza poteri per abbattere i Super corrotti ed esporre la verità al mondo.

Nel cast saranno nuovamente presenti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell e Colby Minifie.

Foto: Amazon Prime Video

Leggi anche: The Boys: lo spin-off è ufficiale e sarà una parodia degli X-Men