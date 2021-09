The Morning Show 2 Sinossi

Ripartendo dopo gli eventi imprevedibili della prima stagione, il team del Morning Show riemerge dalle macerie delle azioni di Alex e Bradley, con una UBA rinnovata e un mondo in mutamento, dove l’identità è tutto e dove entra in gioco la differenza tra come ci presentiamo e chi siamo veramente.

The Morning Show 2 Trailer

The Morning Show Sinossi

Cosa succede quando le persone di cui ti fidi si rivelano in tutta la loro disonestà? “The Morning Show” segue la caduta libera di un notiziario del mattino travolto da uno scandalo, e la sua lotta per sopravvivere in un’epoca in cui le notizie ci arrivano nel palmo della mano.

The Morning Show Trailer