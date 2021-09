Al TUDUM, l’evento di Netflix andato in streaming oggi 25 settembre, sono state mostrate anche le prime immagini in esclusiva di The Sandman, la serie basata sulla celebre saga a fumetti di Neil Gaiman.

È lo stesso autore a presentare la serie, dichiarando che la lunghissima attesa per questo adattamento potrebbe essere stata una benedizione: con Netflix, The Sandman ha potuto creare qualcosa di estremamente vicino al prodotto originale. Tanto che per Gaiman «Mi è sembrato di camminare nel fumetto»

A TUDUM sono intervenuti anche Tom Sturridge, che interpreta Sogno personaggio protagonista nell’immaginifico mondo creato da Gaiman, e Kirby Howell-Baptiste, la Morte nonché sorella di Sogno. Quest’ultima, ha annunciato che da oggi sono attivi i profili social della serie The Sandman, dove si possono trovare trailer e anteprime.

QUI IL LINK ALLA PAGINA SOCIAL (necessario essere loggati a Instagram)

Tom Sturridge ha invece lanciato una clip esclusiva dell’atteso show: precisamente quella in cui Sogno viene evocato e catturato durante un rituale occulto nel 1916. Il Re di Dreaming resterà in prigionia per 105 anni, prima di liberarsi nel 2021 con tutta l’intenzione di restaurare i suo regno.

ECCO LA CLIP ESCLUSIVA DI THE SANDMAN: