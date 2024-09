The Sandman: ecco il trailer ufficiale della serie Netflix tratta dall’opera di Neil Gaiman

Netflix ha mostrato l’ultimo trailer di The Sandman, l’attesissima serie tratta dall’omonima graphic novel scritta da Neil Gaiman.

La prima stagione dello show sarà composta da undici episodi basati su una sceneggiatura scritta da David S. Goyer in collaborazione con l’autore dell’opera orignale. A seguire qui sotto potete leggere la sinossi ufficiale dello show rilasciata da Netflix:

C’è un altro mondo che ci aspetta quando chiudiamo gli occhi per dormire…un posto chiamato “Regno del Sogno”, dove il signore dei sogni Sandman (Tom Sturridge) dà forma alle nostre paure e fantasie più profonde. Quando però Sogno viene improvvisamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza scatena una serie di eventi che sconvolgeranno per sempre i mondi del sonno e della veglia. Per ristabilire l’ordine dovrà attraversare universi e linee temporali allo scopo di correggere gli errori fatti lungo la sua lunga esistenza, ritrovando amici e nemici e incontrando inoltre nuove entità cosmiche e umane.

TROVATE IL TRAILER DELLA SERIE IN FONDO ALL’ARTICOLO

Nel cast della serie sono presenti Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, Gwendoline Christie, Taron Egerton, Boyd Holbrook, Vivienne Acheapong, Mason Alexander Park, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Jenna Coleman, Patton Oswalt, Stephen Fry, Charles Dance, Kylo Ra, Niamh Walsh, Razane Jammal, Sandra James-Young, David Thewlis, Joely Richardson, Anton Lesser e Lourdes Faberes.

Lo show come sappiamo sarà un adattamento diretto di Preludi e notturni, il primo volume della serie cartacea. La data d’uscita ufficiale di The Sandman è fissata per il prossimo 5 agosto 2022.

Fonte: Netflix