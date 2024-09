The Santa Clause: Tim Allen vestirà nuovamente i panni di Babbo Natale nella serie sequel

Se pensate che ormai ci siamo lasciati alle spalle il clima natalizio, dovrete ricredervi. Proprio in queste ore infatti la Disney ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto che riguarda proprio Babbo Natale. Stando alle informazioni diffuse dagli studios, The Santa Clause (ma si tratta di un titolo provvisorio) sarà uno dei nuovi progetti in produzione per quest’anno – e possiamo ipotizzare che arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+ per il prossimo Natale.

A prestare il volto all’amato personaggio sarà Tim Allen, che ha già vestito i suoi panni nel lontano 1994 proprio nel film omonimo, in cui interpreta Scott Calvin. L’uomo nel film si ritrova ad essere il sostituto di Babbo Natale dopo un grave incidente che ha colpito il suo predecessore. La star ha successivamente partecipato a due sequel del lungometraggio – Che fine ha fatto Santa Clause? nel 2002 e Santa Clause è nei guai nel 2006.

Per l’attore non è dunque una novità, anche se questa volta la sua avventura sarà decisamente insolita. Di seguito vi proponiamo infatti la particolare sinossi del nuovo progetto, che sarà piuttosto una serie firmata dallo showrunner Jack Burditt. Allen sarà invece il produttore esecutivo del progetto.

Nella serie Disney+, Scott Calvin sta per compiere 65 anni e si rende conto che non potrà essere Babbo Natale per sempre. Sta iniziando a perdere colpi sulle sue responsabilità come Babbo Natale e, cosa più importante, ha una famiglia che potrebbe finalmente beneficiare di una vita nel mondo normale, in particolar modo i suoi due figli che sono cresciuti al Polo. Con un bel po’ di elfi, bambini e una famiglia da accontentare, Scott si mette alla ricerca di un Babbo Natale adatto a sostituirlo, mentre prepara la sua famiglia a una nuova avventura per una vita a sud del Polo.

