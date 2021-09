Nel corso dell’evento TUDUM è stata presentata la terza stagione di The Umbrella Academy e, per l’occasione, è stato diffuso da Netflix anche un video in cui i protagonisti della serie rispondono alle domande dei fan. Lo trovate in fondo all’articolo.

Nella seconda stagione si sono aggiunte le new entry nel cast rappresentate da Ritu Arya (Lila), Yusuf Gatewood(Raymond) e Marin Ireland (Sissy).

The Umbrella Academy 3, ricordiamo, è basata sui fumetti scritti dal cantante Gerard Way e illustrati da Gabriel Bá. La nuova stagione introdurrà nello show i membri della Sparrow Academy, che saranno interpretati da Justin Cornwell(Numero Uno/Marcus), Britne Oldford (Numero Tre/Fei), Jake Epstein (Numero Quattro/Alphonso), Genesis Rodriguez (Numero Cinque/Sloane) e Cazzie David (Numero Sei/Jayme).

La sinossi ufficiale recita: Nello stesso giorno del 1989, quarantatré neonati nascono in svariate parti del mondo da donne che non si conoscono e che fino al giorno prima non avevano mostrato segni di alcuna gravidanza. Sette vengono adottati da Sir Reginald Hargreeves, un industriale miliardario, che dà vita all’Umbrella Academy e prepara i suoi “bambini” a salvare il mondo. Ma i suoi piani vanno in fumo. Negli anni dell’adolescenza, fratture interne alla famiglia portano allo scioglimento della squadra. La morte di Hargreeves fa riavvicinare i sei membri sopravvissuti, che ormai hanno circa trent’anni. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya e Number Five collaborano per cercare di scoprire cosa si cela dietro la misteriosa morte del padre. Ma la famiglia così ricomposta è nuovamente divisa dalle personalità divergenti e dalle abilità contrastanti, oltre che dall’imminente minaccia di un’apocalisse globale.

Jeremy Slater (The Exorcist) ha scritto il primo episodio, mentre Steve Blackman (Fargo, Altered Carbon) è lo showrunner.