The Umbrella Academy: importanti novità per i fan della serie Netflix

Netflix ha rinnovato The Umbrella Academy per una quarta stagione, come ufficializzato dal servizio di streaming on demand. La quarta stagione sarà però al contempo anche l’ultima per la terza tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá.

Di seguito il tweet dell’annuncio, che dà notizia della stagione finale dello show.

The Umbrella Academy has been renewed for a fourth and final season! ☂️🖤 pic.twitter.com/6DaZn81V5o — Netflix (@netflix) August 25, 2022

Il rinnovo si concretizza a un mese dall’uscita della terza stagione, che aveva debuttato al primo posto tra le serie Netflix in lingua inglese trascorrendo cinque settimane nella Top 10, con 124,5 milioni di ore di visione nelle prime quattro.

Steve Backman tornerà come produttore esecutivo e showrunner (l’autore svilupperà per Netflix anche le serie Horizon Zero Dawn e Orbital). Jesse McKeown sarà co-showrunner e produttore esecutivo, mentre tra i produttori esecutivi figurano anche Mike Richardson, Keith Goldberg, Scott Stuber e Beau Bauman.

Blackman ha dichiarato a proposito della quarta stagione: «Sono così felice che i fan incredibilmente leali di The Umbrella Academy potranno godere dell’appropriato finale del viaggio dei fratelli Hargreeves che abbiamo iniziato cinque anni fa. Ma, prima di arrivare a quell’epilogo, abbiamo una fantastica storia pronta per quarta stagione, che terrà i fan con il fiato sospeso fino ai minuti finali».

Nel cast del serial figurano Elliot Page (Vanya/Viktor Hargreeves), Tom Hopper (Luther Hargreeves), David Castañeda (Diego Hargreeves), Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves), Robert Sheehan (Klaus Hargreeves), Aidan Gallagher (Cinque Hargreeves), Mary J. Blige (Cha-Cha), Cameron Britton (Hazel), John Magaro (Leonard Peabody), Adam Godley (Pogo) e Colm Feore (Reginald Hargreeves),

La sinossi ufficiale della terza stagione recitava: Dopo aver evitato la catastrofe nel 1963, l’Umbrella Academy torna a casa nel presente con la convinzione di aver sventato l’apocalisse iniziale e di aver risolto il problema della linea temporale una volta per tutte. Ma dopo festeggiamenti di breve durata, il gruppo si rende conto che le cose non sono per niente come le aveva lasciate. Entra in scena la Sparrow Academy. Geniali, eleganti e affettuosi come degli iceberg, gli Sparrow affrontano immediatamente gli Umbrella in un violento scontro che finisce per essere la preoccupazione minore. Tra sfide, perdite, sorprese e un’entità distruttiva non identificata che scatena il caos nell’universo (situazione che potrebbero aver provocato loro stessi), ora dovranno riuscire a convincere la nuova e forse migliore famiglia del padre ad aiutarli a risolvere il problema causato dai nuovi arrivati. Ce la faranno a tornare alle loro vite pre-apocalittiche? O forse questo mondo rivelerà qualcosa di più di un semplice intoppo nella linea temporale?

Foto: Netflix