In attesa di The Witcher 2, è stato condiviso online un teaser delle nuove puntate, dedicato nello specifico alle gesta di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill.

Nei giorni scorsi era apparso online un teaser analogo dedicato a Ciri e anche in un questo caso si tratta di un montaggio rapido e fulmineo di immagini dedicate solo al personaggio designato: un altro teaser monografico, dunque, in attesa del trailer ufficiale vero e proprio.

LO TROVATE QUI, direttamente dal profilo Instagram di Cavill

Importanti novità sui nuovi episodi di The Witcher arriveranno sicuramente al prossimo WitcherCon, evento da poco annunciato e in programma il prossimo 9 luglio. In molti tra i fan della serie sperano che proprio quest’ultima circostanza, realizzata in virtù della collaborazione tra Netflix e CD PROJEKT RED, costituisca l’occasione buona per ammirare l’attesissimo trailer ufficiale dei nuovi episodi del serial fantasy.

Di seguito la sinossi ufficiale della seconda stagione.

The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo de Il Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.

Nella seconda stagione, convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porta Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.

Nel ricco cast dello show troviamo: Henry Cavill (Geralt di Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Eist), Adam Levy (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina), Emma Appleton (Renfri), Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musiał (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara) e Anna Shaffer (Triss).

Foto: Netflix