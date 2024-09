The Witcher, Henry Cavill lascia la serie! Già annunciato il nuovo Geralt di Rivia

Henry Cavill non sarà più Geralt di Rivia a partire dalla quarta stagione di The Witcher.

La notizia, completamente inaspettata, è stata diffusa dallo stesso attore britannico sui suoi canali social tramite un intenso commiato nel quale svela inoltre il nome di colui che prenderà il suo posto nello show. Potete leggere le parole di Cavill a seguire qui sotto:

«Alcune notizie da condividere dal Continente…

Il mio viaggio come Geralt di Rivia è stato pieno di mostri e avventure, e, ahimè, dovrò posare il mio medaglione e le mie spade per la stagione 4. Al mio posto, sarà il fantastico signor Liam Hemsworth a prendere il manto del Lupo Bianco. Come per i più grandi personaggi letterari, passo il testimone con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e l’entusiasmo per vedere l’interpretazione portata da Liam di questo personaggio complesso e affascinante.

Liam, mio caro signore, questo personaggio ha una profondità meravigliosa, divertiti a esplorarlo e a vedere cosa riesci a trovare».

Potete vedere QUI il post originale pubblicato da Henry Cavill su Instagram.

A seguire qui sotto potete invece leggere la sinossi ufficiale della terza stagione di The Witcher, l’ultima che vedrà Henry Cavill nel ruolo di Geralt:

Mentre monarchi, maghi e creature del Continente competono per catturarla, Geralt nasconde Ciri di Cintra, determinato a proteggere la sua nuova famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di educare Ciri alla magia, Yennefer li conduce nella fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non ancora sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere capitati nel mezzo di una battaglia fatta di corruzione politica, magia oscura e tradimenti. Devono combattere e mettere in gioco tutto quello che hanno – o rischiano di perdersi l’un l’altro per sempre.

La terza stagione della serie si preannuncia quindi pregna di momenti avvincenti ed emozionanti, che permetteranno a Henry Cavill di salutare degnamente la sua meravigliosa interpretazione dello Strigo, nato dalla penna del romanziere polacco Andrzej Sapkowski.

Foto: Netflix

Fonte: Netflix