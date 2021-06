WandaVision: Elizabeth Olsen dà una tristissima notizia ai fan sul futuro della serie Marvel

Elizabeth Olsen ha appena riferito la notizia che tanti fan di WandaVision non avrebbero voluto sentire: la serie Marvel infatti, a meno di clamorosi stravolgimenti, non dovrebbe tornare per una seconda stagione. A dirlo è proprio l’interprete di Wanda Maximoff/Scarlet Witch in una chiacchierata che Variety ha organizzato con l’attrice Kaley Cuoco. Naturalmente, in caso contrario, sarebbe lei per prima a essere stupita e tuttavia trattandosi della Casa delle Idee non si sente di escluderlo del tutto: «Si tratta decisamente di una miniserie (…) Con la Marvel non si può mai essere certi».

Kaley Cuoco le ha poi chiesto qualcosa sulla scena forse più dolorosa e commovente della serie, quella nella quale Wanda e Visione parlano del loro dolore, ed Elizabeth Olsen ha risposto: «In realtà ero davvero preoccupata per quell’episodio. Abbiamo fatto vedere dei momenti che in realtà non abbiamo visto nel MCU. Alcuni sono stati rigirati e, semplicemente, non sapevo come tutti i pezzi sarebbero andati insieme. Il sentimento era: “Oddio, ce la faranno a seguirci?”. O hai l’attenzione delle persone o non ce l’hai, la speranza è che ti seguano o che magari colgano qualcosa di più profondo».

L’attrice ha poi concluso: «La Marvel è una creatura davvero strana. Si parla delle situazioni più rischiose al mondo, che sta per finire e ha gli esseri umani che stanno per morire, ma il cuore di tutto sono sempre i personaggi».

WandaVision, com’è noto, ha inaugurato la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe dando la ribalta a Wanda (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) e aprendo la strada al futuro del MCU, ma naturalmente le sorti dei personaggi della serie sono ancora tutti da scoprire, specie alla luce dell’annunciata presenza di Wanda Maximoff in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di recente anche Paul Bettany ha avuto modo di parlare, più nello specifico, del futuro del suo personaggio ( , com’è noto, ha inaugurato ladeldando la ribalta a Wanda (Elizabeth Olsen) e) e aprendo la strada al futuro del, ma naturalmente le sorti dei personaggi della serie sono ancora tutti da scoprire, specie alla luce dell’annunciata presenza di Wanda Maximoff in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di recente anche Paul Bettany ha avuto modo di parlare, più nello specifico, del futuro del suo personaggio ( potete recuperare qui le sue parole ).

Che ne pensate delle dichiarazioni di Elizabeth Olsen? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti.