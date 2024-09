Willow, il viaggio ha inizio nel nuovo trailer dell’attesa serie sequel [VIDEO]

Willow, l’attesa serie tratta dall’omonimo film fantasy diretto da Ron Howard nel 1988, si prepara ad arrivare entro poche settimane su Disney+, e un nuovo trailer ci regala uno sguardo speciale sui nuovi personaggi.

La sinossi preliminare della serie rimanda alle vicende del primo intramontabile film, e potete leggerla a seguire qui sotto:

La storia inizia quando un aspirante stregone, interpretato da Warwick Davis, viene trascinato in un viaggio per proteggere l’imperatrice neonata Elora Danan e sconfiggere la malvagia regina Bavmorda che minaccia il mondo di Andowyne. Ora, la storia continua con Davis che riprende il suo iconico ruolo intento a guidare un improbabile manipolo di eroi in una missione per proteggere Andowyne da un nemico più potente di quanto potessero immaginare.

Lucasfilm ha inoltre rilasciato un nuovo suggestivo poster che potete vedere QUI in tutto il suo splendore.

Oltre al ritorno di Warwick Davis nei panni di Willow Ufgood, lo show presenterà Amer Chadha-Patel nel ruolo di Boorman, Erin Kellyman nel ruolo di Jade, Ellie Bamber in quello di Dove e Ruby Cruz in quello di Kit. Tra gli altri nomi annunciati ci sono inoltre quelli di Tony Revolori e Dempsey Bryk.

TROVATE IL NUOVO TRAILER IN FONDO AL’ARTICOLO

Creata da Jonathan Kasdan e Wendy Mericle, la serie sarà basata sull’omonimo film fantasy del 1988. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Kasdan insieme a John Bickerstaff e Hannah Friedman. Tra i registi coinvolti vi sono Stephen Woolfenden, Jamie Childs e Debs Paterson.

Tra i produttori della serie figurano Stephen Woolfenden, Julia Cooperman, Hameed Shaukat e Max Taylor, mentre la nutrita lista di produttori esecutivi coinvolge Ron Howard, Brian Grazer, Jonathan Kasdan, Kathleen Kennedy, Wendy Mericle, Roopesh Parekh e Michelle Rejwan.

Willow sarà disponibile su Disney+ a partire dal 30 novembre.

Cosa ne pensate del nuovo trailer di Willow? Fatecelo sapere nei commenti!