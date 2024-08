Disney, da Black Panther a Strange World: annunciate tutte le grandi novità in arrivo al cinema

È sempre uno dei panel più attesi dagli esercenti e anche quest’anno Disney non ha deluso: l’ultimo appuntamento da Riccione e Ciné – Giornate di Cinema ha visto come grande protagonista la major – anzi la collezione di major. Film d’animazione, universo Marvel e la collezione “per adulti” in arrivo nel resto del 2022: ecco tutte le novità annunciate da Disney.

Dal palco di Riccione, il Theatrical Sales Director Giulio Carcano ha illustrato infatti i listini non solo dell’animazione e della Marvel, ma anche i film in arrivo dal marchio Searchlight Pictures. Un pacchetto che fa ben sperare le sale in Italia, che beneficiano soprattutto delle grandi uscite del brand, come dimostrano gli oltre 2 milioni di euro portati in casa in due giorni da Thor: Love and Thunder.

Restando in tema Marvel, è stata confermata la line-up di fine 2022 e inizio 2023: Black Panther – Wakanda Forever di Ryan Coogler, film orfano del compianto Chadwick Boseman, uscirà il 9 novembre e sarà poi seguito da Ant-Man and the Wasp: Quantumania al 15 febbraio 2023, Guardiani della Galassia Vol. 3 il 3 maggio e infine The Marvels – la cui uscita è prevista nel periodo estivo.

Il blocco animazione di Disney è stato dominato da alcune immagini in anteprima di Strange Word – Un mondo misterioso, nuovo film diretto dal premio Oscar Don Hall (Big Hero 6) e in uscita il 24 novembre. Passando al listino della Searchlight Pictures, sono state annunciate tante grandi novità: il thriller Omicidio nel West End, film di Tom George con un cast eccezionale composto tra gli altri da Sam Rockwell e Saoirse Ronan (29 settembre); The Banshees of Inisherin di Martin McDonagh (Tre manifesti a Ebbing, Missouri) uscirà invece il 20 ottobre e ha per protagonisti Colin Farrell, Barry Keoghan e Brendan Gleeson. Seguirà poi la dark comedy The Menu con un cast intrigante composto da Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult. Grande spazio infine per il crime romantico di David O. Russell, Amsterdam, con una schiera di grandi star infinita che comprende Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Robert De Niro e tanti, tantissimi altri.

L’ultimo atto del panel è stato dedicato all’attesissima grande uscita dell’anno: James Cameron torna all’assalto dei botteghini italiani con Avatar: la via dell’acqua. Sarà nelle sale dal 14 dicembre, riuscirà a fare meglio del primo film, ovvero del più grande incasso italiano di sempre con 66 milioni di euro?

Infine, alcune novità per i nostalgici del cinema: Disney riporterà nelle sale il primo Avatar dal 22 settembre, ma anche Titanic per festeggiare San Valentino nel 2023. Tra le anticipazioni del prossimo anno, sono stati annunciati Haunted Mansion a marzo, il nuovo live-action de La Sirenetta a maggio, il film d’animazione Elemental a giugno e nello stesso mese rivedremo anche Indiana Jones con il quinto e ultimo (davvero, questa volta) capitolo con Harrison Ford.

Foto: Disney

Fonte: Duesse