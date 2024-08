Audrey Tautou: età, fidanzato e film dell’attrice francese

Audrey Tautou è una delle attrici più famose in assoluto.

Nata a Beaumont il 9 agosto del 1976 ha 46 anni ed è diventata famosa in tutto il mondo per il suo ruolo di Amélie Poulain ne “Il favoloso mondo di Amélie“. Grazie a questa sua interpretazione, la Tautou ha ottenuto diverse candidature ai premi BAFTA e César come migliore attrice.

Il suo debutto nel mondo del cinema risale a quando era giovanissima, verso la fine degli anni ’90. Ad oggi la bella Audrey ha raggiunto una popolarità non indifferente, in particolar modo nel panorama francese.

Audrey Tautou fidanzato

Della vita privata di Audrey Tautou non si sanno moltissime cose.

Infatti, la sua situazione sentimentale resta tutt’ora un mistero. Allo stesso tempo però, sappiamo che nel passato ha avuto un fidanzato per diversi anni. Il suo nome è Matthieu Chedid, un noto cantautore e poli strumentista francese.

Anche dal punto di vista social, non ci sono molte tracce dell’attrice. Persino su Instagram, dove possiamo trovare una serie di fanpage a lei dedicate ma nessun account ufficiale.

Audrey Tautou film

Audrey Tautou ha recitato in tantissimi film nel corso degli ultimi vent’anni.

Ecco l’elenco con tutte le sue esperienze cinematografiche:

Le Boiteux: Baby blues, Sciampiste & Co., Voyous, voyelles, Épouse-moi, Le Libertin, Le Battement d’ailes du papillon, Il favoloso mondo di Amélie, Dio è grande, io no, M’ama non m’ama, L’appartamento spagnolo, Piccoli affari sporchi, Marinai perduti, Mai sulla bocca, Tu mi ami, Una lunga domenica di passioni, Bambole russe, Il codice da Vinci, Ti va di pagare? – Priceless, Semplicemente insieme.

Ma anche:

Coco avant Chanel – L’amore prima del mito, Beautiful Lies, La delicatezza, Des vents contraires, Thérèse Desqueyroux, Mood Indigo – La schiuma dei giorni, Rompicapo a New York, Microbo & Gasolina, Eternity, L’Odissea, Open at Night, Christmas & Co., Going Places, Pallottole in libertà e Jesus Rolls – Quintana è tornato!