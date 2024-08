Carmen Ejogo: età, vita privata e filmografia dell’attrice britannica

Carmen Ejogo è un’attrice, conduttrice e musicista britannica.

Nata a Londra il 22 ottobre del 1973 ha 49 anni. I suoi tratti esotici sono motivati dal fatto che suo padre fosse nigeriano mentre sua madre scozzese. Il suo esordio nel mondo del cinema risale al 1986: quell’anno infatti, la donna fece il suo debutto in Absolute Beginners, film diretto da Julien Temple.

Da quel momento in poi, la sua carriera fu un rapido crescendo e ad oggi la Ejogo si può considerare un’artista a tutto tondo, che abbraccia anche la sfera televisiva e musicale.

Carmen Ejogo vita privata

Dal punto di vista sentimentale, Carmen Ejogo ha due matrimoni alle spalle.

Il primo fu con il musicista Tricky anche se le nozze durarono soltanto un anno. Non molto tempo dopo dalla separazione, l’attrice conobbe Jeffrey Wright con il quale si sposò nel 2000 ed ebbe due figli. La loro storia d’amore però, è giunta al capolinea nel 2014.

Qualche altra informazione legata alle sua vita privata si può scovare su Instagram. Sul social infatti, l’attrice britannica ha un profilo con oltre 65 mila followers (il suo nickname è @carmenejogo). Qui condivide spesso contenuti riguardanti il lavoro ma anche la sua quotidianità.

Carmen Ejogo filmografia

Carmen Ejogo può vantare di una vasta filmografia.

Ecco la lista con i titoli dei film in cui recita:

Absolute Beginners, Uno sbirro tuttofare (Metro), I Want You, The Avengers – Agenti speciali, Tube Tales, Pene d’amor perdute, Fashion Crimes (Perfume), Lo scroccone e il ladro. Un amore sotto l’albero (Noel), Il buio nell’anima (The Brave One), Pride and Glory – Il prezzo dell’onore, American Life (Away We Go), Sparkle – La luce del successo.

Ma anche:

Alex Cross – La memoria del killer, Anarchia – La notte del giudizio, Selma – La strada per la libertà, Born to Be Blue, Animali fantastici e dove trovarli, It Comes at Night, Alien: Covenant, End of Justice – Nessuno è innocente, Animali fantastici – I crimini di Grindelwald e Serpente a sonagli (Rattlesnake).