Di4ri, trama e cast completo della nuova serie Netflix

DI4RI è una delle nuove serie Netflix più chiacchierate del momento.

Si tratta di una nuova serie tv italiana, annunciata poco più di un mese fa (per l’esattezza il 7 aprile).

Ideale per un pubblico giovanile (ma può essere vista da chiunque), DI4RI affronta una serie di tematiche, tipiche del periodo adolescenziale. I primi amori, gli appuntamenti romantici, i litigi e tutte le difficoltà che ci si ritrova a fronteggiare in quella fase della vita.

Ma non è tutto. In DI4RI infatti, si sfocia anche nei coming out, nelle problematiche presenti in tutte quelle famiglie in crisi ed una serie di aspetti psicologici importanti. In primis la paura di dover crescere e diventare più responsabili, il desiderio di farsi accettare in un gruppo (essendo persino disposti ad andare contro a diversi principi), il timore di restare soli e tanto altro ancora.

Una delle caratteristiche più importanti di questa nuova serie Netflix è senza ombra di dubbio la colonna sonora. A tal proposito, vediamo come protagonista una canzone inedita di Tancredi, intitolata Isole. E non solo: egli sarà pure una guest star in Di4ri, in quanto comparirà in ben due episodi.

Per il resto, non possiamo spoilerarvi nulla…

DI4RI cast e data di uscita

A questo punto ci si chiede: chi sono gli attori che prenderanno parte a DI4RI?

In questa nuova serie Netflix tutta giovanile, possiamo trovare diversi attori emergenti e altri che hanno già avuto qualche precedente esperienza nel mondo del cinema. Ecco la lista del cast completo:

Andrea Arru

Flavia Leone

Biagio Venditti

Sofia Nicolini

Liam Nicolosi

Federica Franzellitti

Francesca La Cava

Pietro Sparvoli

Fioreza Tessari

Infine, per quanto riguarda la data di uscita, la prima stagione di DI4RI sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix da mercoledì 18 maggio. E in base a quanto si vocifera, sembra davvero promettere bene… Insomma, non ci resta che attendere!