Finn Wittrock: età, vita privata e film con l’affascinante attore americano

Finn Wittrock è un attore americano.

Nato a Lenox il 28 ottobre del 1984, ha quasi 38 anni.

Super affascinante e pieno di talento, Wittrock ha approdato nel mondo della recitazione quando era soltanto un ragazzino. Le sue prime esperienze cinematografiche infatti, risalgono agli inizi del nuovo millennio. Sempre nello stesso periodo, egli ha preso parte a numerose serie tv, come ad esempio American Horror Story (che gli ha conferito maggiore popolarità), ma anche:

Cold Case – Delitti irrisolti, E.R. – Medici in prima linea, Halloweentown High – Libri e magia. CSI: Miami, La valle dei pini, Torchwood, Harry’s Law, Criminal Minds. Law & Order – Unità vittime speciali, Masters of Sex, The Normal Heart. Deadbeat, American Crime Story e Ratched.

Cosa sappiamo invece della sua vita privata?

Dal punto di vista sentimentale, Finn è sposato dal 2014 con Sarah Roberts. I due hanno un bambino di nome Jude, nato nel 2019.

Finn Wittrock film

Ecco invece i film in cui ha recitato Finn Wittrock:

Twelve, con la regia di Joel Schumacher (nel 2010)

Storia d’inverno (Winter’s Tale), con la regia di Akiva Goldsman (nel 2014)

Noah, con la regia di Darren Aronofsky (nel 2014)

Unbroken, con la regia di Angelina Jolie (nel 2014)

The Submarine Kid, con la regia di Eric Bilitch (nel 2015)

La grande scommessa, con la regia di Adam McKay (nel 2015)

La La Land, con la regia di Damien Chazelle (nel 2016)

A Futile and Stupid Gesture, con la regia di Davide Wain (nel 2018)

Ma anche: