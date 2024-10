Glen Powell: età, instagram e film con Hangman di Top Gun

Glen Powell è un attore americano, attualmente popolare per il ruolo di Hangman in Top Gun: Maverick, il film più discusso del momento.

Nato ad Austin il 21 ottobre del 1988, ha 34 anni. La sua carriera nel mondo del cinema comincia agli inizi del nuovo millennio. Il suo debutto risale infatti al 2003, anno in cui recitò in Missione 3D – Game Over.

In questi ultimi due decenni, Powell ha preso parte anche a numerose serie tv, basti pensare a CSI: Miami, NCIS: Unità anticrimine e tanti altri.

Su Instagram ha un profilo con più di 317 mila followers, ovvero @glenpowell.

Glen Powell film

Ecco gran parte dei film con Glen Powell:

Missione 3D – Game Over (Spy Kids 3-D: Game Over), regia di Robert Rodriguez (2003)

The Wendell Baker Story, con la regia di Andrew Wilson e Luke Wilson (2005)

Fast Food Nation, con la regia di Richard Linklater (2006)

L’amore giovane (The Hottest State), con la regia di Ethan Hawke (2006)

The Great Debaters – Il potere della parola, con la regia di Denzel Washington (2007)

Il cavaliere oscuro – Il ritorno (The Dark Knight Rises), regia di Christopher Nolan (2012)

Stuck in Love, con la regia di Josh Boone (2012)

Red Wing, con la regia di Will Wallace (2013)

I mercenari 3 (The Expendables 3), con la regia di Patrick Hughes (2014)

Ma anche: