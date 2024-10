Gwendoline Christie: film e serie tv della preside di Mercoledì

Gwendoline Christie film e serie tv dell’attrice che interpreta Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy in Mercoledì, la serie Netflix con protagonista Jenna Ortega.

Andiamo a vedere quali altri ruoli ha ricoperto ripercorrendo la sua carriera.

Gwendoline Christie film e serie tv

Nata a Worthing il 28 ottobre 1978, consegue il diploma al Drama Center London nel 2005 e due anni dopo debutta nel mondo della recitazione con la serie The Seven Ages of Britain.

Nel 2009 recita nel film Parnassus – L’uomo che voleva ingannare il diavolo. Nel 2011 ottiene la parte di Brienne di Tarth nella serie di successo Il Trono di Spade. Ruolo che ricopre fino al 2019. Contemporaneamente, l’attrice prende parte ad altri progetti sia televisivi che cinematografici, tra cui Star Wars. Gwendoline Christie viene infatti scelta per interpretare il Capitano Phasma in Star Wars: Il risveglio della Forza. Personaggio che ritroviamo in Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Tra i suoi lavori citiamo anche The Zero Theorem – Tutto è vanità (2013); Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 (2015); Absolutely Fabulous – Il film (2016); Benvenuti a Marwen (2018); La vita straordinaria di David Copperfield (2019); L’amico del cuore (2019).

Gwendoline Christie ha anche recitato nelle serie Maghi contro alieni e Top of the Lake – Il mistero del lago. Restando in questo ambito, nel 2021 è stato annunciato che l’attrice avrebbe interpretato Lucifer in The Sandman, serie Netflix basata sull’omonimo fumetto di Neil Gaiman, con protagonista Tom Sturridge nei panni di Morfeo.

Gwendoline Christie è Larissa Weems

Nella serie Netflix dedicata a Mercoledì Addams, Christie è Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy, la scuola per reietti che lei stessa aveva frequentato da giovane. La sua compagna di stanza non era altro che Morticia Addams, la madre di Mercoledì interpretata da Catherine Zeta-Jones.

Curiosità

L’attrice è alta ben 191 cm.