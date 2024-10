Jason Momoa: età, moglie e film con l’attore di Aquaman

Jason Momoa è uno degli attori e modelli più affascinanti degli ultimi tempi.

Nato a Honolulu l’1 agosto del 1979 ha 43 anni.

E’ celebre per il suo ruolo da protagonista in Aquaman e Conan the Barbarian, ma anche per aver interpretato Khal Drogo in The Games of Thrones e Ronon Dex in Stargate Atlantis. Di recente, lo abbiamo visto anche nel film Dune, nelle vesti di Duncan Idaho.

Momoa conta ormai più di trent’anni di carriera nel mondo del cinema, ma anche del piccolo schermo. Infatti, lo si può vedere anche in Baywatch, andata in onda negli States dalla fine degli anni ’80.

In merito alla sua vita privata, Jason Momoa proprio agli inizi del 2022 ha ufficializzato la separazione con sua moglie, Lisa Bonet. La coppia (ormai giunta al capolinea) ha due figli.

Jason Momoa film

Arrivano i Johnson, con la regia di Christopher Erskin (nel 2004)

Conan the Barbarian, con la regia di Marcus Nispel (nel 2011)

Jimmy Bobo – Bullet to the Head, con la regia di Walter Hill (nel 2012)

Road to Paloma, con la regia di Jason Momoa (nel 2014)

Debug, con la regia di David Hewlett (nel 2014)

Wolves, con la regia di David Hayter (nel 2014)

Batman v Superman: Dawn of Justice, con la regia di Zack Snyder (nel 2016)

The Bad Batch, con la regia di Ana Lily Amirpour (nel 2016)

Ma anche: