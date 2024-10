John Krasinski: età, moglie e film con l’attore di The Office

John Krasinski è un attore americano di grande fama.

Nato a Newton il 20 ottobre del 1979, ha 43 anni ed è diventato popolare grazie al suo ruolo di Jim in The Office, una delle serie più amate degli ultimi tempi.

Tuttavia, Krasinski ha una carriera ricca di esperienze, sia nel mondo del cinema che della televisione. Tra l’altro, proprio di recente è entrato a far parte dell’Universo Marvel: infatti, è quasi certo che interpreterà Mister Fantastic ovvero il leader dei Fantastici Quattro, film tanto atteso e che uscirà prossimamente. E sempre restando in tema marvelliano, negli ultimi mesi, John ha è apparso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nelle vesti di illuminato.

La moglie di John Krasinski è l’attrice Emily Blunt. I due sono sposati dal 2010 e hanno due figlie.

John Krasinski film

Ecco gran parte dei film con il noto attore:

Kinsey, con la regia di Bill Condon (2004)

New York Taxi, con la regia di Tim Story (2004)

L’amore non va in vacanza (The Holiday), regia di Nancy Meyers (2006)

Dreamgirls, con la regia di Bill Condon (2006)

Licenza di matrimonio (License to Wed), regia di Ken Kwapis (2007)

In amore niente regole (Leatherheads), regia di George Clooney (2008)

American Life (Away We Go), regia di Sam Mendes (2009)

Something Borrowed – L’amore non ha regole, regia di Luke Greenfield (2011)

I Muppet, con la regia di James Bobin (2011)

Ma anche: